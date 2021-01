Familia mexicana crea con una bomba para peceras un ‘oxigenador’ casero para pacientes de Covid-19

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Ante la falta de insumos médicos necesarios para tratar a los pacientes de Covid-19, como tanques de oxígeno, una familia de México ha construido un "oxigenador" casero valiéndose en un tutorial de Internet y usando una bomba de agua para peceras. Sin embargo, los médicos advierten que estos "experimentos" representan un riesgo para la salud.



La usuaria de Facebook Angy Reyes publicó este jueves imágenes de su aparato, en cuya fabricación invirtieron cerca de 100 pesos mexicanos (unos 5 dólares). Además de una bomba de segunda mano, el "oxigenador" está compuesto por diminutos tubos, un vaso con un líquido y una sonda nasal. En la grabación, la autora asegura que el aparato funciona y que "sí sube el oxígeno", lo que es corroborado por su compañero, quien tiene conectado la sonda y un oxímetro.







Posibles riesgos



Sin embargo, lo que se observa en las imágenes no es oxígeno, sino vapor de agua, señaló el médico internista Rodrigo Israel Morales, citado por la prensa local. Por su parte, otra galena afirma que no hay forma de sustituir a un tanque de oxígeno medicinal. "Sé que las personas, por esta desesperación, toman estas alternativas, pero creo que no es el camino correcto (…) Solo le están proporcionando un compresor de aire", aclaró Magaly Ruiz, quien trabaja en el área de inhaloterapia de un hospital.



Además de no generar el oxígeno adecuado, el riesgo se incrementa al no tener control sobre la cantidad que se suministra al paciente, la cual debe ser claramente prescrita por un médico. Añadieron que el oxígeno que se está tratando de sustituir es de uso hospitalario y medicinal, que tiene determinadas características aptas para el consumo humano. Las altas concentraciones son dañinas y pueden provocar daño pulmonar, advirtieron los especialistas.



