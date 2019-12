Familia Michoacana controla refresco, tortilla y hasta la cerveza

Pobladores de Buenavista Tomatlán, Michoacán, tienen que pagar una especie de narco impuesto. Contaron a #ImagenNoticias que desde hace 3 meses un grupo delictivo les cobra cuotas y controla la venta de estos productos: pic.twitter.com/SEltypcvlw — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) December 14, 2019

Pobladores deaseguraron a Imagen Noticias, que desde hace tres meses un grupo delictivo cobra cuotas y controla la venta de ciertos productos, imponiendo una especie de impuesto narco, bajo amenaza de quien se queje o denuncie, se atendrá a las consecuencias.Así fue como a principios de diciembre, este grupo de criminales que aseguran pertenecer a la Familia Michoacana, anunciaron su llegada a las inmediaciones de, resintieron desde hace tres meses, con lo que han llamado un impuesto narco.Imagen noticias, recabó varios testimonios a través de mensajes de texto, la situación hasta esta semana, seguía siendo la misma.Hola Miriam, buenos días. Que cree?ya la maña está agarrando todo. Ellos ya venden la cerveza, la Coca Cola, cobran cuota por el limón, las maquinitas, ya hasta los que venden pollo, hoy no los dejaron vender, el que no pague ya no va a poder vender nada, ellos quieren manejar todo tipo de negocio. Hay para sí puede hacer un comentario para ver si el "gobierno" quiere hacer algo".El segundo mensaje, es de una ama de casa, quien tiene viviendoes que las empresas le surten a ellos y ellos dan a como quieren, y uno de comerciante tiene que comprarles a la fuerza si no lo amenazan y si no les compras, pues ya sabrás a lo que te atienes y al final el consumidor es el que la lleva porque compra todo más caro”.Las denuncias señalan que ademásde abarrotes, los delincuentes los obligan a llevar el producto a una bodega, donde los comerciantes son obligados a comprar los productos.Los pobladores denunciaron en redes sociales la entrada de este grupo desde hace seis meses. En el siguiente video, se observa a hombres armados en el centro de la comunidad de la Ruana, muy cerca circulan elementos de la Policía Ministerial de Michoacán y pese a percatarse de la presencia de civiles armados, no hacen nada por detenerlos.del limón están cobrando 50 centavos por kilo. A los cortadores de limón ya también les quieren tumbar tres o cuatro pesos por caja. El mero jefe es el gordo Viagra, hace como unos meses lo agarraron porque mataron a un teniente y por 50 millones lo dejaron libre a otro día.lo acusan de trabajar para Nicolás Sierra Santana, presunto líder de Los Viagras, grupo que no solo cobra cuotas, sino que además, se dedica a robar, como lo denuncia este productor agrícola”.Ayer se robaron un camión de Diconsa lleno de mercancía y así se las gastan esos lacras, traen una troca clonada del ejército. Yo lo que veo es que el gobierno está con ellos porque ya ni desisten, la clonada pasa aquí por la casa (su casa) y a los 4 minutos pasan 4 o 5 de guachos. ¿Cómo la ve? Atte: un Michoacano desesperado (como miles y miles) Puto gobierno tenemos, perdón por la palabra. Un abrazo”., solo piden que la autoridad, el gobierno, tanto federal como estatal, deje de tolerar su operación.