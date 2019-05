Familia que ayudó a Edward Snowden pide asilo en Canadá

Una familia que ayudó al estadunidense Edward Snowden tras sus revelaciones sobre la agencia de inteligencia NSA pidió asilo a Canadá alegando ser perseguidos en Hong Kong, indicó una ONG de Montreal.Guillaume Cliche-Rivard, abogado de la ONG For the Refugees (Para los Refugiados), que en marzo ayudó a otros "ángeles guardianes" de Snowden, -la filipina Vanessa Rodel y su hija de siete años Keana- a obtener el asilo en Canadá, apeló en su petición a "razones humanitarias" y de "reunificación familiar" para que sean acogidas otras cuatro personas que viven aún en Hong Kong y que enfrentan su expulsión.En ese sentido, remarcó la creciente preocupación por los abusos contra los derechos civiles desde que China continental tomó el control del antiguo enclave colonial británico en 1997.Siete personas dieron refugio brevemente a Snowden en 2013 en Hong Kong, incluyendo Rodel y su hija. Acusado por Estados Unidos de espionaje y robo de secretos de Estado, Snowden está exiliado en Rusia.Otras cuatro personas, incluyendo el padre de la niña Keana, su media hermana y su medio hermano, solicitaron asilo a Canadá.Un quinto "ángel guardián" de Snowden, como la prensa ha bautizado a quienes ayudaron al ex analista de la NSA, está aún a la espera de una respuesta de su pedido de asilo ante las autoridades de Hong Kong.La ONG destacó que la semana pasada Alemania otorgó el estatus de refugiado a dos activistas a favor de la democracia de Hong Kong, Ray Wong y Alan Li, investigados por la justicia de la antigua colonia británica."El hecho que Alemania haya otorgado el estatus de refugiado a estas personas muestra que Hong Kong es un perseguidor en el sentido de la Convención de Ginebra" sobre los refugiados, dijo en rueda de prensa Cliche-Rivard, quien estima que esa decisión sienta un precedente y "añade mucho peso y credibilidad" al pedido de asilo de la familia.Originarios de Sri Lanka, Supun Kellapatha y Nadeeka Paththini y sus dos hijos pueden ser deportados a su país luego de que Hong Kong rechazara su pedido de asilo. Supun Kellapatha es también el padre de Keana."Mi hija no debería crecer en Canadá sin su padre, su medio hermano y su media hermana", dijo Vanessa Rodel, para añadir luego que "mi familia ha sido dividida y pido a Canadá a que actúe ahora para reunirla".