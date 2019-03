Familia real británica lanza advertencia a troles en redes

La familia real británica anunció este lunes nuevas pautas para sus cuentas en las redes sociales, a raíz del acoso a Catalina y Meghan -las duquesas de Cambridge y Sussex respectivamente- en virtud de las cuales se bloqueará a los troles.Los palacios reales de Buckingham, Kensington y Clarence House advirtieron que las nuevas medidas pueden implicar una acción policial si se infringe la ley.Según estas nuevas pautas, publicadas en la página web de la Familia Real, los comentarios no deben “ser difamatorios (…), obscenos, ofensivos, amenazantes, acosadores, incendiarios, de odio o promover material sexualmente explícito o violencia”."Nos reservamos el derecho a ocultar o borrar comentarios hechos en nuestros canales, así como a bloquear a usuarios que no sigan estas pautas”, advirtieron.Del mismo modo, "nos reservamos el derecho de enviar cualquier comentario que consideremos oportuno a las autoridades policiales para que lo investiguen como consideremos necesario o requerido por la ley”, agregan.La revista del corazón británico Hello! informó el mes pasado que empleados de la casa real pasaban horas cada semana retirando los mensajes abusivos enviados por los partidarios de cada duquesa contra la otra, después de que la prensa informase que estas se habían peleado.La familia real niega que haya desavenencias entre las dos y asegura que la decisión de Enrique y Meghan de dejar de vivir junto a su hermano Guillermo y Catalina se debe al inminente nacimiento de su primer bebé.La cuenta oficial en Twitter de la familia real británica tiene 3,8 millones de seguidores, mientras que 4,5 millones de personas les siguen en Instagram.