Familia salta de segundo piso para salvarse de incendio en Mérida

Mérida.- El incendio en un departamento del fraccionamiento San Marcos en esta ciudad, obligó a una familia a saltar desde el segundo piso de un edificio.



Guillermo dormía cuando lo despertó el olor a quemado de un mueble de la sala de su apartamento, por lo que fue en busca de su hija de dos años de edad, la tomó en brazos y saltó desde el segundo piso del multifamiliar; acto seguido, su esposa, con 5 meses de embarazo, también saltó por la ventana para salvar su vida.



Tras saltar y en cuestión de minutos, la casa ya se encontraba incendiada y no se rescató nada material. La mujer embarazada y el bebé en gestación fueron reportados fuera de peligro.



Al lugar de los hechos llegaron bomberos, policías y paramédicos de la Secretaría de Segurida Pública para tratar de sofocar el fuego y darles atención médica a los integrantes de la familia, que no pensó dos veces en arrojarse para no moririr por el feugo.



Para asegurar y procurar el estado de salud de la pequeña de dos años y de su madre embarazada, las llevaron a un hospital para ser atendidas de manera urgente y descartar contusiones u otras lesiones.



Según averiguaron las autoridades, el siniestro se registró a causa de una veladora que cayó al mueble y corrió el fuego rápidamente.



Los daños reportados fueron totales.