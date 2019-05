Familia viajó a pelea de ‘Canelo’ en Las Vegas… ya no regresó

La familia Reyes Luna viajó a Las Vegas, Nevada, para asistir a la pelea de Saúl El Canelo Álvarez contra Daniel Jacobs, pero cuando regresaban ayer a Monterrey, Nuevo León, el avión en el que viajaban desapareció y sus restos fueron hallados hoy en el municipio de Ocampo, Coahuila; no hubo sobrevivientes.Luis Octavio Reyes Domínguez y su esposa, Loyda Liliana Luna Larrosa, era originarios del municipio de Progreso, en Yucatán, pero el trabajo como ingeniero petroquímico de él, los llevó a salir del estado.La pareja vivió algún tiempo en Medio Oriente y actualmente tenían una casa en Monterrey, donde también estaban sus hijos Jade Paola Reyes Luna, Guillermo Octavio Reyes Luna y Frida Alejandrina Reyes Luna.En publicaciones de Facebook se puede observar que la familia hacia viajes recurrentes. Frida compartió fotos en París y Jade Paola, en Venecia.En el avión también viajaba Mónica Leticia Salinas Treviño, quien sería la pareja de Guillermo Octavio.En sus cuentas de Instagram, los jóvenes compartieron fotos de cuando asistieron al Super Bowl LIII, entre otros viajes que hicieron juntos.La Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila informó que en el avión también viajaban Ramón Amauri Vela, Gary Amauri Vela García, Martha Isabel García Lagunes y Manuel Alejandro Sepúlveda González, cuya relación con la familia Reyes Luna no es clara, pero son "amigos" en Facebook.La mayoría de los perfiles de redes sociales de las víctimas tienen un candado de seguridad, pero usuarios de redes sociales comentaron algunas publicaciones de Instagram de Frida y de Octavio para manifestar su pesar por el accidente.El avión estaba tripulado por el comandante Juan José Aguilar Talavera, el primer oficial Luis Ovidio González Flores y la sobrecargo Adriana Monserrath Mejía Sanchez.El comandante era originario del Estado de México y primo hermano de Karla Aguilar Talavera, subsecretaria de Desarrollo regional en el gobierno mexiquense.Así como de Víctor Manuel Aguilar Talavera, secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica y ex presidente municipal de Tenango.