Familiares buscan repatriar cuerpos de migrantes muertos en Chiapas

Familiares de los migrantes fallecidos en un accidente de tránsito el pasado jueves en Chiapas llegaron a México para reconocer el cadáver de sus familiares y lograr la repatriación de sus cuerpos.Los migrantes llegaron al país para buscar el sueño americano en Estados Unidos, sin embargo, el camión en el que viajaban volcó; murieron 23 personas y 33 más resultaron lesionadas.El sobrino de Raúl Estrada falleció durante la volcadura del camión en el que viajaba y vio truncado su sueño de un mejor futuro. Ahora, sus familiares luchan para repatriar su cuerpo."No sabíamos nada, hasta el día de ayer nos enteramos, nos habló mi hermano que él había informado que se había accidentado y también habían manifestado que había fallecido, nosotros venimos con esperanza de localizarlo vivo, pero lamentablemente no es así", expresó Raúl.Los familiares de los migrantes afirman que los trámites para poder ser entregados los cuerpos y repatriarlos a su país se ha vuelto complicado."El jueves nos avisaron que estaban accidentados y en eso estamos, tenemos dos procesos, uno es con el consulado y el otro es con el dinero porque están pidiendo cierta cantidad para sacar ahorita nos están pidiendo 7 mil quetzales (alrededor de 17 mil 659 pesos) sólo de aquí a la frontera y no tenemos ese dinero."También ahorita queremos pedir ayuda consulado, pero el consulado no ha respondido nada desde el viernes, algunos familiares que ya estaban desde el viernes y no han respondido nada ahorita está buscando dinero y cómo sacarlo hoy en la tarde o en la noche", expresó Aníbal Vázquez, familiar de una migrante fallecida.En tanto, la Fiscalía General del Estado informó que los migrantes pagaron dinero para poder llegar a la frontera norte del país y cruzar hacia Estados Unidos."Derivado de las últimas entrevistas que hemos tenido con los lesionados ellos se refieren haber pagado una cantidad de dinero de entre 3 mil a 7 mil pesos, por lo que derivado de ello, nosotros también hemos referido un desglose en la carpeta de investigación a la Fiscalía General de la República para que sea ésta la que asuma la investigación por lo del delito de la ley de migración", indicó el fiscal Jorge Luis llaven Abarca.Añadió que hasta el momento se han logrado identificar 19 de los 23 cuerpos, de los cuales 17 ya fueron entregados y el resto están en proceso.Asimismo de los 32 lesionados, solamente siete siguen en hospitales de Tuxtla Gutiérrez; los demás han sido dados de alta y están a disposición del Instituto Nacional de Migración para determinar su situación jurídica.