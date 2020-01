Familiares de autor de tiroteo en Torreón no han sido localizados

Escuchar Nota

“Los datos de prueba, que integraron la carpeta de investigación con la que se judicializó el día lunes 14 de enero por la tarde y se solicitó, la orden de aprensión, resultaron aptos y suficientes hasta el momento, para estimar que se ha cometido un hecho criminal, que probablemente haya participado José Ángel “N” por omisión y estos conceptos y definiciones son las que el Código Penal contempla para manejarlo hasta este momento”, afirmó el Fiscal.



“Pese a que el abuelo del menor tenía conocimiento de la adicción por las armas réplica o de juguete de su nieto, no tomó las precauciones debidas para su aseguramiento”, afirmó.



, dio a conocer que, no han sido localizados los demás familiares del menor José Ángel, quien realizó disparos al interior del Colegio Cervantes.El abuelo, a quien se le detuvo por la probable responsabilidad en la comisión de un homicidio por omisión, reservó nuevamente su declaración.Se reafirmó la afición del menor por las armas de fuego y descartó que la institución tuviera videocámaras justo en el sitio donde ocurrieron los hechos, así como también que hubiera otro tirador.respecto a la causa penal que se le sigue a José Ángel 'N' por el delito de Homicidio Calificado por haberse cometido con ventaja y alevosía, comisión por omisión de realizar una acción jurídicamente debida de solidaridad social, cometido en perjuicio de quien en vida llevó por nombre María Assaff Medina y José Angel, de 11 años de edad, nieto del imputado.Por parte de la defensa, dijo no presentó ningún dato de prueba ofrecido este domingo, solo los argumentos para desvirtuar la imputación que hizo el Ministerio Público.y con ello, se pasa ya a la segunda etapa del proceso que tiene que ver con el desahogo y fortalecimiento de las pruebas.Señaló que se intervino el contenido de aparatos telefónicos de los familiares del menor, previa autorización judicial para encontrar elementos de prueba que puedan fortalecer la investigación que se sigue.El abuelo hasta este momento se ha reservado nuevamente el derecho a declarar, táctica que probablemente el abogado recomendó con con el objetivo de no caer en alguna contradicción.Aclara que en este momento la presunción de inocencia sigue prevaleciendo hasta que no se le demuestre lo contrario, la pena prevista es de los 18 hasta los 35 años de edad.En torno a la cronología preliminar no se ha precisado, solamente se establece hasta el momento, que los disparos se dieron en contra de todos al mismo tiempo y aseguraron que no hay una videocámara de vigilancia en el lugar donde se comete el hecho.y hasta el momento no se ha dado con su paradero, sin embargo, se investigará a todo su entorno ya que no se trata de imputar el delito a alguien en particular., sin embargo investigan si en su entorno más cercano escolar se tenía conocimiento de los hechos.Con información de Telediario