Familiares de desaparecidos se manifiestan en Aguascalientes

Durante la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador, familiares de personas desaparecidas se manifestaron en el evento"La idea es visibilizar una realidad en todo el país, Aguascalientes casi nunca se nombra en el tema de personas desaparecidas, en el tema de feminicidios y me parece fundamental que esté en la agenda que está en construcción que estamos observando, sabemos que hace unos días se nombró a Karla Quintana y se nombra está Comisión de Búsqueda a nivel nacional, sin embargo, la plataforma de personas desaparecidas a nivel nacional no se ha activado, no se han tenido noticias de colaboraciones de los diferentes estados en el tema de personas desaparecidas y bueno nos sumamos a las exigencias en el tema de derechos humanos en Aguascalientes, entregamos un posicionamiento y vamos a entregarlo a los colaboradores del Presidente", señaló Mariana Ávila, del Observatorio de Violencia Social y de Género.En el posicionamiento se exigió al gobierno federal la actualización de bases de datos estatal y nacional que contenga la información y fotografía de personas desaparecidas, la difusión permanente de los rostros de las personas desaparecidas la coordinación entre estados para facilitar los procesos de las familias de personas desaparecidas en todas las entidades, mesas de trabajo para informar sobre los avances en las políticas de investigación, la creación de la comisión de la verdad por los Congresos de los estado entre otros cosas Indicaron que hasta el momento no han tenido ninguna reunión con autoridades federales ni con gente en el estado cercana al presidente.