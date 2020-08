Familiares de ‘El Marro’ compraron vacas a César Duarte; él quería ser empresario ganadero

Escuchar Nota

Un hombre abraza a una vaquilla y la presume ante la cámara: esa es lapero que ya no pudo culminar ante el asedio de las fuerzas estatales y federales: la de ganadero.La fotografía, con la que simbólicamente cierra el operativo Golpe de Timón, fue obtenida por fuentes de inteligencia estatal y obra en poder de Milenio . Se presume que fue tomada en 2017, en el apogeo del cártel de Santa Rosa de Lima, cuando El Marro quiso convertirse en un empresario ganadero., de acuerdo a un análisis forense,Es el ganado que los hermanos del Marro compraron al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte.El diario citado, dio a conocer que, quien a través de la empresa Promotora Ganadera Campestre SPR de RL de CV vendió ganado fino por 400 mil pesos a Rodolfo Juan, hermano del criminal guanajuatense y por 150 mil pesos más a su hermana Karen.Las transferencias las hicieron en diciembre de 2018 vía SPEI.Autoridades de Guanajuato confirmaron a Milenio que luego de la entrega del ganado en Villagrán, El Marro acudió personalmente a supervisar su calidad y estaba tan satisfecho que hasta se fotografió abrazando a una de las vaquillas.Luego de esta fotografía y de detectar el lugar exacto a través de labores de inteligencia,y encontraron vaquillas de raza brahmán y cebú.En la imagen. Al fondo y a los costados ganado fino comprado -según las indagatorias de la UIF-, presuntamente con el dinero obtenido del robo de combustible, extorsiones y secuestros.No son las únicas imágenes que dan un atisbo al funcionamiento del imperio criminal. Videos inéditos, obtenidos por este diario, detallan cómo fue el principio del fin del Marro. El 3 de marzo de este año, cuando comenzó el operativo Golpe de Timón encabezado por las autoridades estatales en coordinación con las fuerzas armadas, fue el último día que estuvo en Santa Rosa de Lima. Tras su fuga esa madrugada, nunca pudo volver a pisar la comunidad que estuvo a su servicio.Imágenes de esa noche grabadas por elementos de las fuerzas estatales, muestran elmientras la red del líder criminal incendiaba vehículos, autobuses de pasajeros, bicicletas y motocicletas, llantas y muebles para evitar el acceso de fuerzas de seguridad.En uno de los videos grabado ese 3 de marzo a las 00:30 horas,Hombres, mujeres y niños. Familias completas que servían de escudo mientras El Marro escapaba.Esa noche participaron 720 elementos del Estado y 280 federales entre Ejército, Marina y la recién creada Guardia Nacional.Tras cuatro horas de enfrentamiento lograron ingresar a Santa Rosa. Y aunque no pudieron detener al líder del cártel, aprehendieron a Jorge Enrique, El Hulk, un policía activo de Villagrán que a su vez, era el jefe de escoltas del Marro. Junto con él capturaron al Nacaro uno de los hombres de mayor confianza de Yépez Ortiz y al Bala, pieza clave en el cártel pues era el encargado de conseguir las armas provenientes de Estados Unidos.Desde el inicio del operativo Golpe de Timón -que oficialmente llegó a su fin- se decomisaron en total 25 inmuebles que no solo incluía las viviendas de lujo del Marro sino también los lugares en los que secuestraba, torturaba y guardaba el combustible robado.En estos meses sumaron 266 vehículos recuperados, 105 motocicletas, 388 armas decomisadas, 33 mil 882 cartuchos, 998 cargadores y 50 granadas, y más de 602 mil dosis de diferentes tipos de droga. Así como cuatro millones 25 mil 133 pesos en efectivo y 579 dólaresFuentes vinculadas al operativo revelaron a Milenio que el 30 de agosto, día de la fiesta tradicional de la comunidad de Santa Rosa, El Marro patrocinó una fiesta que fue frustrada por las autoridades.Colocaron un escenario frente a la iglesia, pero las labores de inteligencia detectaron que pretendía que sus sicarios se hicieran pasar por parte del equipo del sonido, de la vendimia o asistentes a la fiesta para intentar volver a tomar el control de la comunidad. Los 750 elementos de las fuerzas estatales que fueron asignados de manera permanente para resguardar la comunidad prohibieron el festejo y aunque los vecinos se manifestaron, los sicarios del Marro no pudieron volver a Santa Rosa., algunos de ellos por sus aparentes vínculos con el cártel de Santa Rosa y el Cártel Jalisco Nueva Generación como los tres policías de Silao que armaron un retén ilegal con el que pretendían detener a la madre del Marro; y otros más que fueron emboscados como los cinco elementos de las fuerzas del Estado asesinados en julio pasado.