Familiares intentan por la fuerza ‘rescatar’ cadáver en Saltillo

Saltillo, Coah.- Familiares de Alejo García Martínez, hombre que falleció la tarde de este sábado en la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social, intentaron sacar el cuerpo de quien se sospecha murió de Covid-19.



A decir de los hijos del adulto mayor, fue el día miércoles que su padre ingresó al nosocomio por presentar problemas con el corazón, sin embargo, nunca se le hizo la prueba de SARS Cov-19.



“Estamos aquí porque no nos entregan el cuerpo de mi papá, nosotros lo trajimos el miércoles y él murió de una arritmia cardiaca porque padecía del corazón, ya le habían dado un par de infartos y ahora le volvió a pasar”, explicó Enedina García, hija del occiso.







Los hechos causaron la movilización de los cuerpos de seguridad local y la Sedena, quienes procedieron al desalojo del área de urgencias de la clínica a fin de evitar un conato de violencia.