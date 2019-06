Familiares piden en un video localizar a profesionista desaparecida

Una familia que radica en Reynosa, subió a la red social de Facebook un video en el que piden a todos los habitantes de esa ciudad fronteriza a hacer un frente común para poder localizar a una de sus hijas que se encuentra desaparecida desde hace días.También llaman a los captores de la joven, a liberarla y recalcan que su familia y sus hijas la esperan en casa.El video logró su cometido al lograr más de 48 mil reproducciones en dos horas mientras que ha sido compartido en 2 mil 500.En el filme se muestran a dos hermanos y los padres de Gabriela Recio, profesionista de 30 años, en donde piden a sus captores, mostrar la grabación a la joven para que sepa que sus familiares continúan buscándola.“Muéstrenlo que ella sepa que la estamos buscando, no vamos a parar hasta dar contigo” comenta Cynthia Recio, hermana de la desaparecida.“Mana, todo está bien, tus hijas están bien, estamos moviendo el cielo, el mar y tierra, no vamos a parar hasta que estés con nosotros”, agregan los familiaresDe acuerdo con la hermana de la mujer, Gabriela labora como gerente de la Afore Invercap y la última vez que supieron de ella fue el miércoles cuando salió a comer a la casa de su ex suegra en la colonia Bugambilias, al sur de la ciudad.Cynthia detallo que su hermana mide un metro 50 centímetros y que la última vez que la vieron vestía un pantalón color vino de vestir, una blusa crema transparente con estampados de flores.En tanto, la Procuraduría General de Justicia del estado, informó que la familia ya presentó la denuncia por lo que elementos de la fiscalía atienden el caso.Reynosa es una de las ciudades más violentas de Tamaulipas y su incidencia delictiva repunto desde el mes de abril del 2017 cuando fuerzas de la Marina abatieron al jefe regional del Cartel del Golfo, Juan Manuel Loisa Salinas “El Comandante Toro”.