Familiares y autoridades buscan a dos jóvenes desaparecidas en Tijuana

Tijuana, BC.- La madrugada del martes 25, Nora y Teresa salieron a una tienda de conveniencia, en Tijuana, Baja California, para comprar agua, pero ya no regresaron a casa.



Las mujeres, ambas de 23 años, vivían juntas y fueron vistas por última vez en la colonia Castillo. Sus familiares perdieron el contacto con ellas, por lo que comenzaron una campaña de búsqueda en redes sociales.



El caso fue denunciado ante la Fiscalía General del estado (FGE), que giró la ficha correspondiente para buscarlas.



“No son gente de la calle ni que estén en malos pasos, ni dinero tenemos como para pensar que se trata de un secuestro”, comentó un familiar de Nora a medios locales.



“Son personas que no se meten con nadie, por eso mismo estamos desesperados. Ambas trabajan, mi sobrina (una de las jóvenes desaparecidas) tiene dos niñas y es una mamá muy entregada. ¡No dejaría a sus hijas por nada! Sólo no tenían agua y salieron a comprar, encargaron a las niñas con su papá –quien vive en el mismo edificio– y no regresaron”, comentó.



Sus respectivos teléfonos celulares suenan cuando llaman, pero nadie contesta, señalaron sus familiares.



Nora mide 1.50 metros, tiene el cabello teñido de rubio y corto. Como seña particular, lleva en un brazo un tatuaje de una rosa roja. Teresa mide 1.61 metros, tiene el cabello rubio, ondulado, ojos verdes y usa frenos dentales.



Las autoridades pusieron a disposición de la ciudadanía los números telefónicos de Unidades Especializadas, para cualquier información respecto del paradero de las mujeres: 607 73 32 y 683 96 46, el número de emergencias 911 o de manera anónima al 664 118 25 21.