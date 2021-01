Familias buscan en fosas; la FGE sólo observa

Escuchar Nota

Junto a sus hermanas y otra familiade profundidad, primero un hueco y luego otro.En unales habían advertido que habría no menos de seis cuerpos desperdigados. Ense disparó el olor y al quitar la tierra hallaron el cuerpo. Lo primero queluego el cinto y después el resto de la ropa: era su hermano.“Fue una cosa, luego otra y así. Nos soltamos a llorar porquey por lo menos ahora ya estará de regreso con nosotros, su familia”, explicó Perla mientras continuaba apoyando a otras familias adentro de una fosa clandestina en el patio en una casa enclavada en la colonia Maclovio Rojas, al este de Tijuana, la misma que hace más de una década fue utilizada por Santiago Meza López, alias El Pozolero, para deshacer cientos de cuerpos en sosa cáustica bajo las órdenes del Cártel de Sinaloa.Otra de las compañeras del colectivo Una nación buscando-T recuerda que la semana pasada llegaron aAlguien ya les había informado de ese terreno y lo que escondían. Cuando visitaron el área por primera vez,un desconocido les exigió irse.Luego de informar a la Fiscalía General del Estado (FGE), la dependencia envió personal para buscar,basados en que los perros de búsqueda no les dieron indicios, aseguraron queSe fueron.“No sé cómo los entrenan”, cuestiona otra deno encajaron varillas, había cal por todas partes y el olor no dejaba de salir… todo indicaba que sí había y ellos se fueron, que les dejen de pagar si no saben hacer su trabajo”.Pese a la negativa de la autoridad, alrededor de la casa improvisada con pedazos de madera, las familias continuaron buscando. Primero fueron los agentes quienes hallaron un cuerpo sin hacer más. El argumento era que no había otros cadáveres, aunque la información indicaba lo contrario.se quedaron.y por su cuenta hallaron seis cuerpos más, dos de ellos identificados por sus familiares que ahí estaban cavando. Aún falta confirmar con los resultados de las pruebas de sangre, pero la ropa e identificaciones son los primeros indicios.Mientras, sobre la calle de la Maclovio Rojas, un par de agentes de laA unos pasos de donde el resto trabaja. Nadie ha tomado una pala ni ha ayudado, una de las madres reclamó.nosotros hacemos el trabajo, luego se toman la foto y dicen que ellos los hallaron, no, no y no. Somos las familias”, luego, sólo tomó nuevamente la pala y siguió cavando.