Familias campesinas se quedan sin servicio médico

Saltillo, Coahuila.- Más de 8 mil familias campesinas de Coahuila quedaron sin servicio médico al desaparecer el Seguro Popular y desconocen qué instancia de salud podrá atenderlos.



José Luis López Cepeda, dirigente en Coahuila de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, pidió incorporar a las familias del campo a un esquema de salud que les garantice esa prestación.



“Es un asunto muy concreto: que pudiéramos en salud tener alguna instancia a donde puedan recurrir los compañeros que por la desaparición del Seguro Popular se van a quedar sin ninguna prestación social”.



“8 mil familias coahuilenses que dependían del Seguro Popular, ya no van a tener cobijo para ser atendidos en las instancias hospitalarias, porque no pertenecen a ninguna otra instancia”.



Los más afectados son los habitantes de las comunidades dedicadas a la explotación ixtle y candelilla, que son las más marginadas y en mayor pobreza.



En el caso de los ixtleros, sufren accidentes con las herramientas que utilizan y su primera instancia de socorro era acudir al Seguro Popular, porque la empresa que les compra el producto no los tiene asegurados.



Agregó que los servicios del Seguro Popular se proporcionaban en los hospitales generales y en los centros de salud de la Secretaría de Salud.



“No sabemos si van a seguir funcionando esos hospitales. Se necesita tener un plan b para esta gente que se quedó sin atención médica”, manifestó.