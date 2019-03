Familias fuera de serie

Desde hace mucho tiempo hemos visto en la televisión a disfunsionales, pero adorables familias como Los Locos Adams o Los Simpsons. Hoy se celebra el Día de la Familia en México y a propósito de esto te presentamos algunos de los clanes más oscuros, divertidos o simpemente particulares de la TV.Esta serie arra la vida de siete niños adoptados por un inventor llamado Reginald Hargreeves, quien decide convertirlos en superhéroes. Aunque no son hermanos de sangre los Hargreeves son una familia, que debe enfrentarse a muchos peligros y misiones, entre ellas la más difícil: evitar el apocalipsis.Ellen page, quien da vida a Vanya, y además es productora de esta serie de Netflix, destacó que en verdad en el set de grabación se sentía un ambiente familiar.La serie de Netflix nos cuenta la vida de la familia Crain (padre, madre y cinco hermanos) en la época en la que entraron a vivir en una misteriosa casa en la que ocurrió un hecho traumático para todos, intercalado con el presente de los personajes 20 años después. En los primeros cinco capítulos se presenta la historia de los hermanos, y en los siguientes vemos cómo todo se va derrumbando, hasta que finalmente se vuelven a reunir. Fue tan popular esta escalofríante serie que de Netflix que ya se prepara una segunda temporada.Walter White hizo todo por proteger a su familia, incluso meterse a la venta de drogas. Aunque la historia comienza con una familia muy unida, poco a poco las cosas se van poniendo más oscuras.Nadie podrá olvidar las incómodas comidas que tenía Walter con su esposa, su hijo y su familia política.La familia de donde proviene Sabrina Spellman tiene más tratos con el diablo que el SAT, pero la bruja adolescente que vive en la ciudad de Greendale con sus tías y su primo Ambrose tiene más problemas que sólo adeudos infernales. Cuando tenía un año fue llevada por sus tías a vivir con ellas y no tiene memoria de su madre y no ha visto a su padre desde la edad de seis años. El padre de Sabrina y hermano de Hilda y Zelda. Estaba casado con Diana Sawyer, una mortal, quien rompió la ley de brujas para casarse.Esta serie retrata a una familia en la que, cuando los hijos son ya adultos, el padre sale del armario como una mujer transexual, Maura, cambiándole la vida a todos.Digamos que tener a un capo como cabeza de familia no es bueno para la salud familiar de nadie. Tony y Carmela lo intentaban, pero el estilo de vida de ambos padres (porque Carmela también tenía lo suyo) no era precisamente bueno para el correcto desarrollo de los hijos. Sin duda una de las series consentidas del público.