Famosa actriz de cine para adultos anuncia su retiro

"Físicamente, rodar escenas profesionales al más alto nivel es muy duro", cuenta, "se pasa frío. Se hace interminable. De hecho, voy al fisioterapeuta por mis rodillas y mi espalda desde hace un año".



, la famosa actriz española del cine para adultos. Así lo ha dado a conocer en una entrevista en la que explica los motivos que la han llevado a tomar esta decisión.Aunque ha sido considerada como la intérprete mejor pagada del género, Samantha Sánchez, nombre real de la famosa joven, asegura sentirse "quemada" tras cinco años en la industria.La actriz también ha abordado el desgaste psicológico de la profesión, afirmando que ha tenido roces con intérpretes de los dos sexos, en ocasiones debido a los celos. Además, Apolonia declara que tiene ganas de convertirse en su "propia jefa" y poder dedicarle más tiempo a proyectos personales como el canal por suscripción que posee en la app social Onlyfans. "Gracias a mi fama internacional", reflexiona, intentará obtener mayor rentabilidad en su faceta de influencer, a través de Instagram y Twitter.Pese a su decisión, Apolonia asegura que no siente arrepentimiento de ninguna clase con respecto a su trayectoria, y no duda en animar "a todas las chicas y chicos mayores de edad que lo deseen a entrar en este maravilloso género de cine".Pero no se pongan tristes, para pasar más suave este amargo dolor te dejamos algunas fotitos de esta joven belleza: