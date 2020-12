Famosos plasman los claroscuros de sus vidas en libros durante pandemia

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Historias de superación, dificultades laborales y hasta uno que otro trauma plagan la vida de miles de personas a diario, incluyendo a los en ocasiones tan intocables famosos. Son a veces precisamente ellos quienes han compartido detalles de sus vidas de su propio puño y letra en escandalosas autobiografías.



Matthew McConaughey / Greenlights



Después de haber escrito diarios por 35 años, el actor los recopiló para formar un libro que cuenta las aventuras que ha tenido en su vida y cómo ha superado ciertas dificultades.







“Con el tiempo vi que incluso cosas difíciles y trágicas pueden funcionar para todos. Para mí, la partida de mi padre fue una gran luz roja, pero luego me di cuenta de que las cosas que me enseñó lo mantuvieron vivo por lo que aprendí de él y del hombre que trató de ser todos los días. Esa es una luz verde que me hace saber que se sigue adelante”, afirmó McConaughey.



Se lanzó el 20 de octubre y se vende en Amazon.



Jim Carrey / Memoirs and Misinformation



Es un libro semiautobiográfico. Usa detalles de su vida y carrera para contar una historia ficticia de apocalipsis y renacimiento sobre los abismos de la cultura autoobsesionada de Hollywood.







“Es el fin del mundo y tenemos el libro perfecto para ello. No es el fin de la civilización, sólo el fin de un mundo, el mundo egoísta. Estamos superando el Ayn Rand: 'puedes ser un idiota y todos podemos vivir en un paraíso de idiotas'. Eso es por lo que estamos pasando”, dijo el actor acerca de su libro.



Salió a la venta el pasado 7 de julio y lo vende Amazon.



Mariah Carey / The Meaning of Mariah Carey



A razón de sus 30 años de carrera, la cantante publicó su libro de memorias, donde relata parte de su trayectoria profesional, pero también da detalles poco conocidos de su vida personal.







“Siempre tuve tanto miedo de niña, y la música fue mi escape. Mi casa era pesada, abrumada por los gritos y el caos. Cuando cantaba en un tono susurrante, me calmaba”, escribe en uno de los capítulos del libro publicado en septiembre.



Sharon Stone / The Beauty of Living Twice



En este libro reflexiona sobre todo lo que ha pasado en su vida, desde su dolorosa infancia en Pennsylvania hasta películas como el thriller que la lanzó a la fama: Bajos Instintos.







“He aprendido a perdonar lo imperdonable. Mi esperanza es que, al compartir mi recorrido, ustedes también puedan aprender a hacer lo mismo”, indicó.



La autobiografía se publicará en marzo de 2021.



Tina Turner / Tina Turner: That's My Life



Es una autobiografía visual. Para conmemorar su cumpleaños número 80, Turner decidió reunir su mejor archivo fotográfico y publicarlo junto a comentarios escritos a mano por la propia Tina Turner, así como cartas de amigos como Beyoncé, Giorgio Armani y Oprah Winfrey.







“He tenido el privilegio de trabajar con muchos fotógrafos y diseñadores legendarios. ¡Mirar el trabajo que se ha incluido en este libro me da ganas de bailar a través de las páginas!”, reflexionó la cantante.



El material se publicó el 13 de octubre de 2020.



Lenny Kravitz / Let Love Rule: A Memoir



Este libro recorre los primeros 25 años de vida del cantante, hasta 1989, cuando editó su álbum debut, llamado Let Love Rule. Lenny recuerda su infancia y su adolescencia mientras logra convertirse en una estrella de rock.







“Corría al armario, me ponía mis tenis negros, que fingía que eran botas de cuero, me cubría con algunas bufandas de mamá, agarraba un marcador mágico para usarlo como micrófono y me unía a la alineación imitando los movimientos de los hermanos. Me convertí en el sexto Jackson”, dice una parte de su libro.



El material salió a la venta el pasado 6 de octubre.



Alicia Keys / More Myself: A Journey



Keys lleva a los lectores a un viaje desde los días en los que ella crecía en Hell’s Kitchen y Harlem hasta el momento que vio su estrellato en 2001, mientras luchaba por reconocer su autoestima y dejar ir la perfección.







“Fue estimulante en algunos momentos y confuso en otros, cuando no podía recordar ciertas cosas exactamente. Y definitivamente fue aterrador pensar: ‘Wow, ¿realmente quiero sacar todas estas piezas?’. Pero incluso leer cosas en voz alta era otra forma de dejar pasar las cosas, o aceptarlas y reconocerlas”, dijo Keys sobre su libro.



Jane Fonda / What Can I Do?: My Path from Climate Despair to Action



Es una recopilación de memorias, en la que Fonda contará en este libro su historia y la serie de decisiones que la llevaron a involucrarse en el activismo climático y tomar estas medidas ante la amenaza constante al planeta.







“Si bien hay muchos libros sobre el clima, este es realmente diferente. Es muy accesible y también muy personal. Definitivamente queríamos que saliera antes de las elecciones”, afirmó.