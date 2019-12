Famosos que dejaron de ser veganos

“Me sentí mejor, siendo vegana no me sentía ni bien, ni sana, ni fuerte”, dijo a la publicación.



“Comerme ese salmón fue como darle reboot a mi cerebro”, dijo a la revista Tatler al repetir la historia en una entrevista que dio a la publicación este año. A partir de entonces volvió a comer lácteos, carne y huevos.



“Dejé de ser vegana durante el embarazo porque sentí que mi cuerpo me estaba pidiendo cosas como huevo y lácteos y quise hacerle caso”.



“En realidad no soy vegana, lo fui por ocho años y creo que es buenísimo para el cuerpo. Nunca me sentí más sana, pero hace un par de años empecé a comer, por ninguna razón en especial, un poco de pescado y a veces como huevos de gallinas que conozco y que sé que pueden deambular y están contentas”.



“Creo que la actitud de la mayoría de las personas me desanimó”, dijo a la publicación, “los veganos asustan a la gente, son como la policía. Cuando hay uno alrededor, todo el mundo trata de esconder lo que está comiendo, casi lo avientan debajo de la mesa porque ‘¡Oh, un vegano!’” Aseguró en la misma entrevista que hoy en día es un “pescatario” (principalmente vegetariano pero sí come pescado) y un “comensal consciente”, lo cual significa que pone mucha atención a lo que come y bebe.



Independientemente de sus beneficios para la salud y el bienestar —o de la falta de nutrientes esenciales que según algunos conlleva esta dieta—, no cabe duda que ser vegano está de moda, y todos sabemos que las celebridades son de las primeras personas en anotarse a seguir cualquier tendencia, trátese de prendas, accesorios o estilo de vida. Por eso, no es nada extraño que muchos de ellos hayan optado por este estilo de vida en el que se evita el consumo de todo tipo de productos de origen animal. Sin embargo, también hay famosos que han renunciado a seguir este tipo de alimentación por distintas razones ¿sabes quiénes son y por qué lo decidieron? Y en el tutorial, outfit de Año Nuevo de emergencia.La actriz se decidió por intentar una dieta vegana en 2011, principalmente porque quería bajar de peso para su papel de Catwoman en Batman: the dark knight rises, de acuerdo con información publicada en el diario digital Huffpost. Afirmó ahí también que mantuvo este estilo de vida por unos años, hasta que tuvo que filmar la película Interstellar.Según dijo a la revista Harper’s Bazaar en 2014, el filme se rodó en Islandia y fue físicamente muy demandante, pues el traje pesaba unos 20 kilos y tenía que usarlo casi todo el día. Dijo a la publicación que dejó atrás el veganismo cuando, estando en Reikjavik, no pudo resistirse a probar el pescado fresco.La actriz americana-israelí ha sido una entusiasta defensora del estilo de vida vegano desde hace mucho tiempo. Tanto es así que en 2008 lanzó una línea de calzado vegano (que ya no existe). Sin embargo, confesó que cuando se embarazó, en 2011, tuvo que dejar este tipo de alimentación. Comentó en una entrevista con la estación de radio Q100:Sin embargo, después del embarazo, Natalie retomó el veganismo y en 2018 dijo a la revista US Weekly que tanto ella como sus hijos siguen esta dieta.La actriz de la comedia Surviving Sarah Marshall ha sido vegetariana desde los 11 años, y en 2012 se volvió totalmente vegana (los vegetarianos sí comen huevos y lácteos, los veganos nada de origen animal) después de que vio un documental que relacionaba al consumo de productos de origen animal y procesados con las enfermedades crónico degenerativas. Sin embargo, dijo en el programa Today que durante su primer embarazo, estaba trabajando y sentía que necesitaba más calorías de las que estaba consumiendo “me sentía bastante consciente de ello”.Actualmente, Bell es vegetariana, pero apoya a aquellos que eligen el veganismo: “es muy bueno para el cuerpo y también para el medioambiente”.La famosa conductora y comediante estadounidense se decidió en 2008 a seguir una dieta vegana por razones de ética y porque buscaba tener “más energía”, según reveló a la revista Shape en 2010. En la misma entrevista dijo que en su dieta no incluía “nada animal, ningún lácteo y nada procesado: muchas sopas, vegetales, arroz, leguminosas, legumbres”. Pero en su especial de comedia en Netflix, Relatable, hace una broma sobre ser vegano, pero después dice:En una entrevista en 2017 patrocinada por PETA (Gente por el Tratamiento Ético de los Animales, por sus siglas en inglés), el rapero dijo que seguiría una dieta vegana para bajar de peso —había subido 20 kilos en sólo un mes— y para estar más sano. Pero en 2018, aseguró en otra entrevista con la revista Paper, que “había renunciado a ser vegano”.