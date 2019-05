Fanny fue quemada por celos, ahora lucha por su vida

Con un 60 por ciento de superficie corporal quemada y un pronóstico reservado de salud, Fanny A.R. lucha por su vida en la unidad de Terapia Intensiva del Hospital General “Salvador Zubirán”. Ella fue agredida la mañana del miércoles primero de mayo por su ex pareja sentimental, quien en un arranque de celos la roció con gasolina y le prendió fuego. Quería matarla.Según se establece en el reporte de la Agencia Estatal de Investigación Zona Occidente, fue a las 7:50 horas del 1 de mayo de 2019, cuando se recibió el llamado de auxilio por parte del radio operador en turno, mismo que manifestó que en la Avenida Ejido y 19 de la colonia Anáhuac se encontraba una mujer a quien habían atacado con combustible y fuego.Fanny era la víctima y según testigos de los hechos, fue la ex pareja sentimental quien cometió el atentado contra su vida prendiéndole fuego, incidente en el que también resultó lesionado un joven que intentó auxiliarla. El agresor, identificado como Juventino C. se dio a la fuga siendo detenido horas más tarde cuando circulaba por la carretera Cuauhtémoc- Chihuahua a la altura del kilómetro 87 de dicha vía.El diagnóstico inicial indicaba que Fanny –de 36 años de edad- tenía quemaduras en un 50 por ciento de su cuerpo, sin embargo, esta mañana sus familiares indicaron que es el 60 por ciento de afectación y que los médicos les han informado que su estado es grave por lo que las próximas horas serán definitorias para su evolución.“Nos han dicho que debemos esperar para ver cómo avanza. Tenemos fe en que mejore”.Cristina A.R. hermana de la víctima, asegura que el ataque fue por celos a pesar de que hacía tiempo que la pareja se había separado aunque se sabe también, que ya había un antecedente de agresión por parte de Juventino quien se espera sea llevado ante un juez durante las próximas horas.Los familiares de Fanny indican que son gente de trabajo y que “viven al día” por lo que, además de las afectaciones a la integridad física de la afectada, el incidente les ha generado problemas económicos.“Nosotros vivimos en Anáhuac y somos gente que trabaja y vive al día. No podemos irnos porque ella está grave peor tampoco tenemos recursos para comer y transportarnos aquí”, indicó la entrevistada.De acuerdo con Diana Duarte, psicóloga de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas –CEAVE-, los casos de violencia intrafamiliar son muchos más de los que se conocen ya que no todas las víctimas acuden a denunciar y cuando lo hacen, a veces suele ser muy tarde.“No hay que olvidar que cuando deciden ir a poner una denuncia por violencia familiar no es el primer evento, si no que ya hay violencia avanzada y ya se suscitaron muchos eventos previos. Es decir, que en ocasiones, es hasta que las agresiones alcanzan una magnitud médica cuando las víctimas toman la decisión”.