Fans de Los Payasónicos hacen largas filas para apoyar a ‘Pompo’ tras muerte de su hija

Ciudad de México.- Hace algunas horas, el comediante Fofoo Rodríguez realizó una transmisión en vivo a través de Facebook en la que agradecía a todas las personas que se sumaron a apoyar a ‘Pompo’, de ‘Los Payasónicos’.



Cabe recordar que, tras la muerte de su hija Atenea, el comediante enfrentó difíciles situaciones, pues sufrió un infarto y su esposa se encuentra con un problema de salud.



"Muchísimas gracias, muchas, muchas gracias. No esperaba yo tanta gente, es más no iba a abrir hoy", mencionó ‘Pompo’ en el live de Facebook.



"Muchas gracias a todos los que están viniendo a comprar, a apoyar, muchísimas gracias. Y los que me ayudaron compartiendo, en... no sé, en varias páginas. No quisiera decir uno en especial porque son muchas las que lo compartieron. Muchas gracias a todos, estoy muy agradecido, y ahorita que me estoy asomando ya me asusté porque a ver si me alcanza", señaló Fofoo.











