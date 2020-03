Fans encuentran error en el video de Rojo de J Balvin

Escuchar Nota

“Rojo” fue estrenado el 27 de febrero de 2020 y hasta el momento cuenta con más de 40 millones de reproducciones, el cual al final deja una clara reflexión en la que se lee que las distracciones al volante cobran miles de vidas anualmente “Guarda tu teléfono y ayúdanos a terminar el manejar distraído”, son algunas de las recomendaciones que lanza el clip.



Sin lugar a dudasdebido a las fuertes imágenes que muestra y por el mensaje que trata de enviar a la sociedad.Y es que; sin embargo, la historia da un giro drástico debido a que pierde la vida a raíz de un accidente automovilístico originado por atender el celular mientras maneja, lo que termina quitándole la vida.Sin embargo, las dramáticas imágenes no es lo que esté en boca de los cibernautas puesAunque la millonaria producción se lució con la caracterización de J Balvin, así como en las escenas no se percataron de, el cual sí fue percibido por los usuarios quienes no tardaron en revelarlo en las redes sociales.El desliz es perceptible justo en el minuto 1:30, cuando el reguetonero entra al hospital donde se le ve por primera vez con el rostro completamente ensangrentado, tras hacer una toma de su perfil izquierdo se puede notar en el fondo un camarógrafo agachado, mientras trata de esconderse sin éxito detrás de una camilla.