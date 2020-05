Fans quieren que Johnny Depp regrese a Piratas del Caribe

Escuchar Nota

"Johnny Depp no necesita a Piratas del Caribe, Piratas del Caribe necesita a Johnny Depp", "Piratas del Caribe no es nada sin Jack Sparrow", "Si la nueva película Piratas del Caribe será sin Johnny Depp, entonces será una basura, cambia mi pensamiento", se lee en algunas publicaciones en Twitter.



Johnny Depp doesn't need Pirates of the Caribbean, Pirates of the Caribbean needs Johnny Depp #NoJohnnyNoPirates pic.twitter.com/L793q3e3e7 — Support Johnny Depp (@MyGrindelwald) May 6, 2020

Los estudiosplanean seguir adelante con la franquicia dey en diversas ocasiones se ha mencionado que Johnny Depp no estaría involucrado, lo que causó desagrado entre los fanáticos, ya que comenzaron una campaña en redes para pedir por el regreso del actor., y la producción no planea contar con el personaje, según debido a que Jack Sparrow ya no es tan divertido como en el pasado y se ha convertido en algo repetitivo, sin contar los escándalos que rodean al actor y a su ex pareja Amber Heard.Pero para tratar de contrarrestar la posible decisión de dejar a un lado a Depp, algunos seguidores del actor han comenzado una campaña con el hashtag, con el que expresan sus razones por las quePor su parte,, pero algunos informes aseguran que el proyecto siguiente se trata de un pequeño reinicio en el que sí aparecerá Johnny, según fuentes dentro del estudio.