Fantasmas, raves y rituales satánicos: el hospital abandonado de Tamaulipas

Escuchar Nota

Ver esta publicación en Instagram #naturista Una publicación compartida por carlos aguillen (@carlosaguillen98) el 1 de Nov de 2019 a las 12:53 PDT

"¿Quién dice que el amor existe?… Bienvenido al infierno."

Cultura Colectiva

Corría el año de 1984 cuando en, justo frente al mar y bajo los rayos del Sol fue inaugurado el, mismo que sería conocido —hasta la fecha— como el. En sus años de esplendor era el hospital más avanzado de su época, con la última tecnología y tendencias en nutrición, hidromasajes, entre otro tipo de terapias.Sin embargo,, los equipos se retiraron, así como el personal y en sus pasillos sólo quedó un grupo de seguridad privada que suponían resguardar el inmueble. Fue en esos años queComo en uno de cada tres hospitales, sus corredores son asechados por una enfermera desquiciada.Como todo buen hospital esté o no operacional, el sitio pronto se volvió protagonista de algunas de lasmás reconocidas de la región y más pronto que tarde en esos pasillos comenzó a deambular “La planchada”,La planchada no era más que una antigua enfermera que, haciendo honor a la jerga de México, obtuvo su nombre porque tenía un amorío con un doctor del hospital. No obstante, el hombre le rompería el corazón, provocando que ella perdiera su bondad y proyectara el dolor que experimentaba a sus pacientes.La leyenda adquiere un toque más tétrico cuando éstaLos relatos del fantasma de una enfermera y otras sombras en el edificio le dieron paso a las, en los que el Hospital Naturista conoció una nueva faceta en el queSin embargo, así como el sitio comenzó a ser ocupado por gente que hacía fiestas y bebidas, los rituales que carácter satánico —o así se sospecha— también comenzaron. De tal forma si hoy se visitaEn internet se pueden leer testimonios de personas que presenciaron un ritual.Asimismo, una de las frases más emblemáticas de sus paredes, está acompañada de un pentagrama.En la crónica de Jose Luis Martínez Limón, él cuenta como en algunas paredes del recinto encontró, sumándose al extraño catálogo de decoraciones del sitio que involucra todo tipo de graffitis y diseños con diversas temáticas desde rostros, enfermeras de piel verde, manos, entre otros.Con el inicio de la llamada, en el periodo presidencial de, Tamaulipas se encontró en una difícil posición en la que losPor supuesto que este hospital también fue testigo de dicha transición, cuando sus paredes atestiguaron el crimen y la violencia. Durante esa época fue identificado como un(además de los ritos satánicos) hasta quey no precisamente de un animal.En realidadque comenzaron a visitar el hospital para hacer prácticas de gotcha sede aproximadamente 45 años de edad.Actualmente, en el Hospital Naturista existen prácticas de gotcha que ocurren todos los domingos, que explican el grupo de jóvenes que encontraron el cadáver en 2015. Además, en el sitio también es utilizado para realizar rapel.Ante su fama, su abandono, los graffitis en las paredes, así como su increíble vista hacia el mar, el sitio es concurrido por todo tipo de personas ya sea para conseguir una selfie o bien, llevar a cabo sesiones fotográficas de corte profesional… o simplemente para su Instagram.Estas son tan sólo algunas de las actividades que allí han sucedido, de momento tan sólo el tiempo y el abandono dirán qué ocurrirá entre las paredes de este antiguo hospital.