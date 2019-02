Farderas utilizan a niños y globeros

El farderismo se convirtió en una modalidad de robo sistemático. En Saltillo operan bandas de delincuentes que están organizados para sustraer productos de los negocios de la Zona Centro.Estas bandas están integradas por grupos de mujeres, hombres y hasta niños que operan en la Zona Centro de la ciudad y que tienen un sistema de vigilancia para robar sin ser detectados.A través de varios videos se dio a conocer la forma en que estas bandas de criminales sustraen artículos en los negocios que conforman la principal zona comercial de Saltillo, robos que generan pérdidas de miles de pesos por día.El dirigente de los comerciantes del Centro, Salvador Saade, expuso que esta banda de farderas ha sido captada en los videos de monitoreo de los centros comerciales y que están completamente organizadas, no son robos al azar.“Es organizada, con el fiscal lo platicamos, porque son bandas de seis, siete personas, donde están inmiscuidas ciudadanas, a veces traen hasta taxis, traen gente de los mismos que andan vendiendo globos avisando a ver si no pasa algún policía”.La banda de delincuentes está integrada incluso por los llamados “halcones”, personas que se dedican a vigilar los movimientos de los policías que inspeccionan la Zona Centro de la ciudad.“Traen ‘halcones’, traen su transporte para salirse rápido del Centro, traen sus distractores dentro de los negocios para distraer a las dependientas, más ahorita que ya tenemos varios años con el problema de la rotación del personal. Aprovechan muy bien las farderas, eso es delincuencia organizada”.Ahí comienza la cadena delictiva, los “halcones” informan a las mujeres que entrarán a robar a los centros comerciales sobre los movimientos de los policías, para esto también ya tienen identificado cada movimiento de los empleados de los negocios que robarán.Al negocio entran entre tres y cuatro mujeres, dependiendo del número de empleadas, cada una se enfoca en distraer a las empleadas preguntando precios y midiéndose laropa.“Van llevando a las empleadas más adentro del negocio, y se quedan dos adelante, una que vigila y otra que saca una bolsa y empiezan a echar la mercancía; hay otra persona en la puerta; en la calle hay otra persona más alejada en la banqueta, vendiendo globos o alguna otra cosa y están viendo que no haya policías cerca y hay un taxi estacionado afuera”.El líder de los comerciantes explicó que aún no ha identificado a los taxistas que están coludidos con las bandas de farderas, pero ya trabajan en coordinación con las autoridades municipales para incrementar la vigilancia en el Centro de Saltillo.