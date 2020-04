‘Fase 3 colapsará sistema de salud en México’: el zar de la influenza

Escuchar Nota

"México ha invertido muy poco en salud, ya tenía hospitales mal atendidos y mal abastecidos, con insuficientes camas de terapia intensiva".



"No se dejen engañar, les van a querer vender cámaras de ozono, túneles de sanitización, medicamentos milagro, factor de transferencia, alcoholes maravillosos. La economía se verá afectada sustancialmente, por eso cuiden su economía. No hagan esos gastos inútiles."



"Aquí se verá quién es quién de los gobernadores", pues señaló que cada dirigente tendrá que ser capaz de hacer frente a la contingencia sin esperar a que el gobierno federal le de indicaciones.



, dio a conocer elen entrevista exclusiva paraRespecto a que las autoridades estiman que el contagio se frene en determinado tiempo y así comenzar a reanudar actividades tanto comerciales como industriales, externó que el virus seguirá su propio paso y que ninguna fecha lo logrará contener, pues en países donde la epidemia se encuentra avanzada apenas están considerando abrir algunos establecimientos, por lo que hizo hincapié en seguir con las recomendaciones de higiene y sanitarias impuestas por las autoridades y que la gente se haga a la idea que la cuarentena está lejos de terminar.En torno a los insumos milagro que abundan en esta temporada y que prometen acabar con el coronavirus, el doctor Macías aclaró que ninguno puede combatir al virus por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a no dejarse engañar con este tipo de productos.El doctor indicó que, pues del 15 o 20 por ciento de la población mexicana será infectada pero al menos 100 millones de mexicanos estarán desprotegidos por que es algo que tendremos que afrontar sobre todo en temporadas frías, señaló.Respecto a lasdijo que los gobiernos locales buscan tener información más precisa y controlada y tomar desiciones más adecuadas para contener la pandemia en sus localidades., pues señaló que se tienen que hacer determinadas pruebas que no son sencillas, además dijo que el primer país que la fabrique primero abastecerá con dosis a su población y no querrá venderla por lo que será casi imposible conseguirla rápidamente.En torno a las medidas que se implementaron en la epidemia de la influenza, señaló que se tuvo suerte pues sólo fueron dos oleadas y la vacuna y el tratamiento llegaron rápido, a diferencia del coronavirus cuyo índice de letalidad es superior.