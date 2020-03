FC Juárez Femenil, así se es futbolista en una ciudad feminicida

Escuchar Nota

"Me tocó vivir los momentos más difíciles que ha pasado esta ciudad, porque uno es empático con la gente, y son cosas muy tristes que se viven. Es muy difícil ser mujer y vivir en una ciudad en la que te da miedo, te da miedo caminar de miedo sola. Te da miedo vivir en una ciudad como Juárez".



"Es parte del plan que me comentaron los directivos, se quiere cambiar la imagen de Ciudad Juárez. Cuando escuchas el nombre de la ciudad, y piensan 'ahí matan mujeres, es la tierra de las muertas de Juárez'. Ojalá y puedan decir 'ahí juegan las campeonas, el equipo femenil', en lugar que piensen algo negativo, ojalá podamos algún día cambiar la perspectiva que se tiene de la ciudad en cuanto a las mujeres".





"En mi vida había mucho temor, porque al final de cuentas aquí vivía, es algo difícil, te da miedo, incertidumbre. Yo tengo a mi mamá, a mis primas, mis tías, la verdad era muy complicado, porque siempre piensas en que algo les puede pasar".

Selena Castillo quiere ser parte del cambio social a través del deporte. Foto: Imago7

"Es algo increíble. Me siento afortunada de que me haya tocado el inicio, feliz de tener esta oportunidad. Yo creo muchas generaciones se quedaron con las ganas. Siempre los inicios son complicados, pero me siento feliz de la oportunidad. Me gustaría ser parte de este cambio, de cambiar la imagen de la mujer en Juárez, va más allá del futbol. Me gustaría hacer un golpe social, un cambio de perspectiva hacia esta ciudad".



"El simple hecho que la familia te diga 'cuídate, está muy feo allá, y no te la pases en la calle', ese tipo de cosas te inquietan. Yo no conocía la ciudad y no tenía donde salir, pero siempre soy muy precavida en todo, porque a cualquiera le puede tocar un accidente con la violencia que se vive, pero al principio sí me daba miedo ir para cierto lado por cómo está la situación en Ciudad Juárez".



"Hasta ahorita todavía no se genera eso. Cada quien lo hace por su lado, pero entre todas nos cuidamos, nos vemos aquí y nos vamos a un lugar, tratamos de estar todas juntas siempre", finalizó Jessica Vázquez.



