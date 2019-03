FCE sale de comité que otorga el Premio FIL

Paco Ignacio Taibo II anunció que el Fondo de Cultura Económica (FCE) dejará de ser parte del comité organizador del Premio FIL Literatura en Lenguas Romances, el máximo reconocimiento que se otorga dentro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.“Revisamos la participación del FCE en las ferias de este país, así como los millones que se daban en actividades paralelas al encuentro de Guadalajara. La conversación con la gente de la FIL fue muy cordial: ‘Esto lo vamos a hacer’, ‘aquello lo vamos a incrementar’, ‘esto lo vamos a reducir’. La parte del coctel y del premio no la vamos a hacer, somos una editorial, las editoriales no damos cocteles”.La participación del Fondo estaba dentro del llamado Patrocinio Oro “y decidimos no entrarle”, enfatizó el ya director general del FCE, ante lo cual tendrán que resolver por su cuenta hospedaje de autores y publicidad, “pero todo lo vimos de manera muy amable con la gente de Guadalajara”.Taibo II declaró lo anterior horas antes de su primera reunión con la Junta de Gobierno, a 62 días de haber asumido la responsabilidad, bajo la certeza de que no trabajan para instituciones: “Llegamos al gobierno no para gobernar, sino a militar, y pretendemos que la relación con los lectores sea más fluida”.Ante los integrantes de la junta se abordarán temas como una revisión del estatuto interno, que entre otras cosas modificará el tema de las donaciones; habrá nombramiento de nuevo gerente general, la presentación del informe global y distintos problemas táctico-técnicos, por ejemplo, “cómo se procesa el nombramiento de las direcciones en las filiales y la manera de establecer mecanismos para el proceso de fusión Educal-Dirección General de Publicaciones y FCE”.En torno a la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (Filij), Taibo II no solo garantizó su permanencia, sino la realización de tres más, una en el norte, otra en el centro y una más en el sur del país, porque se redujeron los costos: “Era una feria tremendamente cara, le bajamos los costos para hacer dos y la idea es hacer tres”.“Se dio equivocadamente la noticia de que el Remate de Libros desaparecía y no es así: se va a hacer, pero no en el Auditorio ni en abril, sino en algún lugar que estamos definiendo junto con la Secretaría de Cultura del gobierno federal, la de Ciudad de México y la Brigada para Leer en Libertad”.El escritor recalcó que ya se logró concretar algunos proyectos de coedición con otras editoriales, con obras de John Dos Passos, Jorge Semprún, Raymond Chandler… “por lo menos ya son 40 los títulos seleccionados para participar dentro del programa”, cuya apuesta primordial es disminuir el costo de las publicaciones.