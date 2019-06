Federación deja sin programas sociales a Ramos

“Como ramosarizpense yo ya prendí mi veladora para que bajen los recursos y se beneficie a la gente que menos tiene y mejoren su calidad de vida”, dijo, el secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento, Tomás Gutiérrez Merino, quien, agregó que en seis meses de que arrancó la Administración no han recibido recursos de algún programa implementado por el Gobierno federal.El funcionario municipal afirmó que la falta de recursos afecta directamente a más de 10 programas como el de pisos, techos, asistencia social, construcción de cuartos y el esquema Hábitat, porque todos están suspendidos por el momento. Y a esto, hay que agregarle que no hay delegados en las diferentes dependencias.“Pensábamos recibir de la Federación alrededor de 20 millones de pesos. Hasta el momento no tenemos ninguna información de lo que se va a dejar de recibir. Ya pasaron seis meses y no hemos recibido un solo peso para que la Secretaría de Desarrollo Social lo aplique en sus programas, en donde más de 10 mil personas se ven afectadas directamente”, dijo.Tomás Gutiérrez afirma que al Municipio sí le está pegando muy fuerte el atraso de recursos federales, porque se había planeado hacer una mezcla de recursos, como siempre se había hecho.“Esto no solo perjudica a los ramosarizpenses, sino también a los coahuilenses y a todos los mexicanos. Hay que tener presente que las mezclas de recursos que realizan los gobiernos municipales es para hacer rendir más el dinero, porque si se tienen 10 pesos con la unión de recursos federal y estatal se hace rendir más el dinero”, explicó.Gutiérrez Merino está consciente de todo lo que involucran los cambios que hay en la administración del Gobierno federal y sobre cómo van aplicar los programas. Sin embargo, hay preocupación en el Ayuntamiento porque hasta el momento no se ha bajado ni un solo programa para Ramos Arizpe.“A pesar de que ningún funcionario federal nos ha hablado al respecto, sabemos que van a aplicar recursos directamente y no entrarán por los gobiernos estatal y municipal. Las escuelas van a tener programas especiales en donde se les apoyara con techos, baños y aulas”, manifestó por último el funcionario municipal.