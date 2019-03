Federer se instala en semifinales del Miami Open

Roger Federer se instaló en las semifinales del Masters 1000 de Miami después de aplastar al sudafricano Kevin Anderson 6-0, 6-4.Federer abrió sin piedad y en media hora ya ganaba 6-0 ante un Anderson perdido en la cancha después de alejarse de la competencia desde enero por una lesión en el codo."Es fácil jugar frente a un estadio lleno. A veces lo complicado es el entrenamiento cuando solo te ven unos árboles. Desde joven eso me costaba, pero frente a los aficionados funciona al revés, siempre he jugado para eso porque es lo que me motiva”, expresó el 20 veces ganador de Grand Slam sobre la gran cancha dentro del Hard Rock Stadium y el apoyo que sintió por parte de los aficionados.El suizo de 37 años mandó el mensaje de que no bajaría de ritmo en el primer juego del segundo set cuando volvió a quebrar al sudafricano. En momentos pareció que Anderson tomaba una bocanada de oxígeno y daría mayor pelea, pero Federer no estaba dispuesto a dejar ir el partido como le sucedió en la final de Indian Wells contra Dominic Thiem.El veterano se medirá ante el joven canadiense de 19 años Denis Shapovalov por primera ocasión. El suizo expresó que a lo largo de sus más de 20 años de trayectoria como profesional los zurdos siempre le han costado trabajo."Siempre me han frustrado los zurdos y si le agregas que además tiene revés a una mano, se complica aún más la situación. Tendré poco tiempo para prepararme para ese partido. Lo bueno es que alguna vez me ayudó a calentar en el Masters de Toronto entonces tengo una idea de su juego, pero sin duda va a ser peligroso”, concluyó Federer que busca su cuarta corona en el Miami Open.