¡Felices 30, Diego Boneta!

Ciudad de México.- El actor mexicano, que cumple 30 años este 29 de noviembre, se ha forjado poco a poco una carrera envidiable en su país y, en especial, en Estados Unidos.



Si eres de los que sólo lo ubican por 'Luis Miguel, La Serie', te presentamos las cintas y series en inglés donde ha brillado y que no puedes perderte si eres un fan de su trabajo.



SERIES



De su primera oportunidad a su primer protagónico



Zeke & Luther y Underemployed



Cuando se mudó a Los Ángeles su primera oportunidad para actuar fue en la serie juvenil de Disney XD, Zeke & Luther, como Tiki Delgado, un papel pequeño pero importante para sus inicios en 2010.



Tras dos años de buscar mejores oportunidades, consiguió su primer protagónico con su personaje Miles González en Underemployed, una serie sobre cinco amigos recién graduados de la universidad y su lucha por cumplir sus sueños.





Pretty Little Liars y Scream Queens



En diferentes ocasiones el actor ha tenido la oportunidad de compartir pantalla con grandes mujeres, para ejemplo estas dos series.



De 2010 a 2011 Boneta personificó a Alex Santiago en Pretty Little Liars, en esta serie compartió créditos con Troian Bellisario, sin embargo, por cuestiones de guion, el personaje salió del aire, lo que le otorgó sólo algunos episodios.







En 2015 interpretó a Pete Martínez en Scream Queens, donde tuvo la oportunidad de compartir créditos con Jamie Lee Curtis, Emma Roberts y Lea Michele durante toda la primer temporada de la serie.



De estrella invitada



90210 y Jane the Virgin



En las grandes series siempre hay estrellas invitadas en algunos episodios, este es el caso de Diego con 90210 y Jane the Virgin.



En 2010 fue invitado a participar en capítulos de la tercera temporada de 90210, donde interpretó a Javier, un joven músico.



Y para la segunda temporada de Jane the Virgin estuvo en el capítulo número ocho.





CINE



El salto a la comedia y musicales



Mean Girls 2 y Rock of Ages



Sus primeras participaciones en la pantalla grande no fueron fáciles, pero logró captar la atención de muchos con sus personajes.



Mean Girls 2 en 2011 fue su primer papel en cine, su personaje Tyler Adams le ayudó a conseguir foco entre todo el ámbito hollywoodense.



Inmediatamente un año después, Boneta interpretó a Drew en Rock of Ages, su protagónico fue un joven que trabajaba en un club de música y soñaba con convertirse en estrella de rock.







Rodeado de figuras de acción



City of Dead Men y Terminator: Destino Oscuro



En 2014 protagonizó City of Dead Men, donde era un estadounidense que huyó a Colombia sin dinero y se encontró con una chica, cuyos amigos viven en un psiquiátrico. Bastante tenebroso, ¿no?



Apenas en 2019, Boneta tuvo la oportunidad de compartir pantalla con Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton y Mackenzie Davis en el reboot de la película Teminator 6, donde interpretó a Diego Ramos.



... y hasta los thillers llegó









Monster Party y Monster Hunter



Los thrillers comienzan a ser parte de la vida fílmica de Boneta y con Monster Party (2018) nos lo deja claro, cuando participó dentro de la mansión donde una secta de asesinos aterrorizan a tres chicos intrusos.



Este año también tendrá una participación junto a Milla Jovovivh en la película Resident Evil: Monster Hunter, donde se enfrentará a varias decenas de criaturas en su papel de militar.