¡Felices! Ballenas beluga regresan al mar después de años de cautiverio

Escuchar Nota

Floating upside down



Sometimes our veterinary team needs to take a blood sample from Little White and Little Grey. This position, called a fluke presentation, allows the team to get the needed samples quickly, with cooperation from Little White and Little Grey! pic.twitter.com/jncf0Ct8B6 — Beluga Whale Sanctuary (@BelugaSanctuary) July 22, 2020

Health update!



Little White and Little Grey have now finished their treatment for the mild infection they had in their stomachs. Both of them are doing well and preparing for their move pic.twitter.com/hv5ywB3n3Z — Beluga Whale Sanctuary (@BelugaSanctuary) July 24, 2020

Si la cara es el espejo del alma, el rostro de esta beluga que ha vuelto a la libertad es la viva imagen de la felicidad. Little Grey y Little White son dos ballenas que llevaban más de 7 años cautivas en un parque acuático de Shanghai, ahora gracias al trabajo de varios activistas vuelven a vivir en un ambiente más saludable.La asociación Sea Life Trust ha conseguido que estos dos cetáceos sean las primeras inquilinas del santuario marino construido en la bahía de Klettsvik, junto a las islas Westman, en el sur de la costa de Islandia. El lugar que ha sido habilitado para estos animales es el mismo en el que se rodó la película Liberad a Willy.«¡Ahora podemos anunciar la fantástica noticia de que Little White y Little Grey están a salvo en la bahía! Permanecerán en las piscinas de cuidados del santuario marino durante un corto período de tiempo para aclimatarse hasta que estén listos para mudarse a la bahía más amplia», ha explicado la asociación Beluga Whale Sanctuary.Según explica una de las cuidadoras en Twitter, las belugas son examinadas por veterinarios cada día y las preparan para poder vivir en libertad. «Han terminado su tratamiento para la infección leve que tenían en sus estómagos. A ambos les va bien y se preparan para su movimiento», aseguran.Estos animales no pueden ser liberados directamente al mar ya que siempre han vivido en cautiverio y posiblemente se vería en peligro su supervivencia. Su nuevo hogar, el santuario de cetáceos fue impulsado por Whale and Dolphin Conservation (WDC) y es uno de los mayores avances en el cuidado y protección de ballenas y delfines en cautiverio.