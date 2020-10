Felicita el boxeador ‘Dinamita’ Márquez a Saltillo por Multideportivo El Sarape

Escuchar Nota

“Es que nosotros, independientemente del lugar, sea la Ciudad de México, Saltillo, los mexicanos somos guerreros, los mexicanos somos gente que se muere en la raya y Saltillo no es la excepción, creo que nada más dándoles el apoyo, el punto esencial de poder trabajar y poder emprender el deporte es mucho mejor, es lo que un deportista necesita y aquí se lo están brindando”, comentó.

El exboxeador profesionalpara atestiguar la apertura del Multideportivo El Sarape., en donde ve que se da apoyo a los atletas por parte del Gobierno, tanto el estatal como el municipal.“Lo que me da gusto es a lo que me invitó el señor gobernador Miguel Ángel Riquelme esta noche (ayer), es la inauguración,, que para mí es un gran gusto y hacer deporte y apoyar a la gente que lo necesita, apoyar a la gente que el señor Gobernador está haciendo el apoyo, que es importante para cualquier persona, en este caso a los deportistas, es un lugar donde va estar el deporte siempre dando de qué hablar, es el punto interesante”, indicó Márquez.Tras un recorrido por el Mirador de la ciudad, así como otras partes de interés en Saltillo, quien noqueara a Manny Pacquiao en 2012, dijo quey que estos espacios de primer nivel sean utilizados día con día y no se abandonen., poder tener un lugar, la facilidad donde lo hagan es esencial, y que el señor Gobernador se los facilite, pues qué mejor, ahora lo más importante, yo he estado en lugares que se han inaugurado, es importante que le usen que lo ocupen, llega un año, dos años, tres años y después está como baldío, la gente tiene que poner algo de su parte, el señor Gobernador lo está haciendo, ahora la gente tiene que poner de su parte, que la gente vaya y entrene, qué tal si al rato aquí sale un campeón, un deportista, independientemente de la disciplina, que sea campeón reconocido de Saltillo, de Coahuila”.y en el deporte no se diga, por ello ve en Saltillo un gran apoyo a los atletas.