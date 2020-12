Felicita yerno de Elba Esther a nueva secretaria de Educación

Escuchar Nota

Es un orgullo que una #maestra de profesión, mujer de convicciones, sea nombrada al frente de la @SEP_mx @delfinagomeza conoce la docencia y sin duda hará un gran papel sobre todo para regresar a la nueva normalidad educativa.

El yerno de Elba Esther Gordillo Morales,quien hoy fue nombrada titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).A través de una publicación en su cuenta de Twitter, Fernando González,y mano derecha de Elba Esther Gordillo Morales, felicitó a la nueva titular de la SEP.El nombramiento de la ex súper delegada de programas sociales en el Estado de México, quienes señalan, ante todo, la cercanía que tiene Delfina Gómez con el grupo gordillista.La cercanía se vió desde las elecciones de 2017, cuando Delfina Gómez fue candidata de Morena para la gubernatura del Estado.En mayo de ese año, en un evento que se celebró en Tlalnepantla estuvieron presentes y participaron de manera activa dos de los colaboradores más cercanos de Gordillo Morales, Rafael Ochoa, y Fernando González.El ex secretario general del SNTE declaró en ese momento:decía.Especialistas en materia educativa como"El grupo de Elba Esther Gordillo congratulándose, cómo debe ser caray. Pero no veo a la CNTE congratulándose... ¿será porque la maestra Delfina nunca estuvo cerca de ellos?".Otros personajes considerados "adversarios" del gobierno de la 4T también mostraron su desacuerdo con el nombramiento: "Lo que no pudo lograr Elba Esther Gordillo, que la SEP fuera encabezada por alguien al servicio del sindicalismo oficial, lo concede @lopezobrador_al nombrar a Delfina Gómez. La falta de capacidad para el puesto es importante, pero es secundaria frente a la decisión política", opinó Fernando Belaunzarán.