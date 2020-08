Felicitan a Mónica en su cumpleaños

Escuchar Nota

Acuña, Coah.- Mónica Vaquera Ramírez estuvo de manteles largos por una fecha muy importante en su vida, como lo es su aniversario de vida número 46, en donde las felicitaciones y buenos deseos de parte de su familia no pudieron ser la excepción en un día como éste.



La compañía de sus hijos Osmar, Gael y Óscar lo volvió un cumpleaños muy emotivo ya que Mónica estuvo muy contenta por las atenciones y el convivio que le organizaron para conmemorar un año más de existencia.



Óscar García esposo de Mónica no pudo dejar pasar por desapercibido un día como este, por lo que se tomó el tiempo de hacerle llegar sus felicitaciones y buenos deseos, así como ese apoyo incondicional, el cual no podría faltar en un día como éste.