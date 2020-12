Felicitaron a Checo por su primer lugar; lanzan guiño el Toro Rojo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. El coqueteo entre Checo Pérez y Red Bull sigue y sigue y luego de que el mexicano ganara su primer GP de la Fórmula 1, en la escudería austriaca parecen decidido a firmarlo.



Ahora con un nuevo guiño y un gran detalle para con el tapatío. En entrevista, Sergio reveló que parte de las cientos de felicitaciones que recibió el fin de semana luego de ganar en Baréin, fueron de Red Bull y algunos de sus asesores, gesto que agradece y valora.









“Tuve mensajes de felicitación de la mayoría de los jefes de equipo en la F1, incluyendo a Helmut, así que fue agradable recibir eso”.



Sobre si firmar o no con RB, Checo no lleva prisa y prefiere esperar a final de temporada para sentarse a aclarar el panorama.



“Respecto a cualquier decisión, creo que lo que dicen públicamente es correcto. Tomarán la decisión en algún momento después del fin de semana. Así que no sé cuándo será esa decisión. Por lo que ya no hay mucha prisa”.