Felicity Huffman se declarará culpable de pagar sobornos

La estrella, conocida por su participación en la serie “Esposas Desesperadas”, confesó estar avergonzada por esa situación y aceptó plenamente su culpa con un profundo pesar.“Me estoy declarando culpable por el cargo presentado en mi contra por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, acepto toda la responsabilidad por mis acciones y aceptaré las consecuencias que se derivan de ello”, dijo.Igualmente indicó que siente vergüenza por el dolor que le ha causado a su hija, a su familia, a sus colegas y a la comunidad educativa, por lo que a través de este mensaje, que publicó The Hollywood Reporter, se disculpó por todos ellos.“Especialmente quiero pedir disculpas a los estudiantes que trabajan duro cada día para ingresar a la universidad y para sus padres que hacen enormes sacrificios para apoyar a sus hijos y hacerlo con honestidad”.Su hija no sabía nada sobre la situación, por lo que la rubia siente que la ha traicionado. “Esta transgresión hacia ella y el público la llevaré por el resto de mi vida.“Mi deseo de ayudar a mi hija no es una excusa para violar la ley o participar en la deshonestidad”, comentó Huffman, quien fue acusada de dar 15 mil dólares disfrazados de una donación para sobornar a alguien para aumentar la calificación de su hija en el examen SAT.