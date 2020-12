Felipa Obrador también ganó contrato en Pemex Transformación Industrial

Escuchar Nota

Ciudad de México.- En septiembre pasado, Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima del Presidente López Obrador, obtuvo un contrato en Pemex Transformación Industrial por más de 4.6 millones de pesos.



De acuerdo con documentos de la petrolera, citados por el sitio Latinus, Litoral Laboratorios Industriales entregó junto con Porocel Industries LCC una propuesta inicial por 342 mil dólares para vender catalizador y alúmina inerte para el tren 400 de la planta de azufre de la Refinería Francisco I. Madero, en Tamaulipas, la cual es administrada por Pemex Tri.



En comparación con las otras cuatro ofertas recibidas, la de Litoral Laboratorios Industriales era 12 mil dólares más alta que la hecha por Industry Mchemical México SA de CV, entonces la de menor monto.



No obstante, ya que todas las propuestas rebasaban el precio máximo de referencia establecido por Pemex, los responsables del área de Contratación de Bienes y Servicios de la Refinería Madero, encargados de llevar el concurso, pidieron a las empresas participantes presentar un descuento.



Así, señaló el medio, la empresa de Obrador Olán ganó el concurso con una propuesta por 211 mil 805 dólares, la más económica.



El contrato se firmó el 4 de septiembre y, de acuerdo con el boletín 317, emitido por Pemex el pasado miércoles, los servicios prestados por Litoral Laboratorios Industriales y Porocel Industries LCC, una compañía estadounidense con presencia en tres continentes, concluyeron el 3 de diciembre.



La asignación del contrato ocurrió ocho meses después de que Pemex le pidiera a Obrador Olán abstenerse de participar en concursos, según Latinus.



A inicios de diciembre, Pemex reconoció que la empresa Litoral Laboratorios Industriales participó en cuatro licitaciones públicas y ganó dos adjudicaciones en conjunto con otras compañías.



Sin embargo, aseguró que hubo una omisión en los procedimientos, ya que su nombre no fue reportado como "dato sensible" al superior jerárquico de los servidores públicos que participaron en el proceso.



Ante ello, informó que giró instrucciones para que se proceda a la rescisión de cualquier contrato en los que Litoral Laboratorios Industriales participe directamente o en conjunto con otras compañías.