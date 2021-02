Felipe Ángeles fue un General extraordinario: AMLO le responde a Pedrito Sola

Escuchar Nota

le respondió al conductor de espectáculosdurante la conferencia mañanera de este domingo, quien hace unos días preguntó en redes socialesEl mandatario nacional, indicó que está haciendo que se, pues hay personas como el conductor del programa Ventaneando, que no lo conocía pese a que estudiaron en las mejores escuelas.que me cae muy bien, que cuestionó por qué le habíamos puesto, que había estudiado en escuelas de mucha fama y no había escuchado nada del General y hubo mucha polémica", externó.Felipe Ángeles, resaltó, fue un extraordinario militar que tenía plenay estuvo detenido en Palacio Nacional junto al general yPerfeccionó una de lasde la revoluciónEl General Felipe Ángeles, que se convirtió en una de las armas más efectivas en laa unos meses de regresar a México se reunió con elquien lo nombró director de la Academia Militar de Chapultepec y poco después se fue a la séptima zona militar para