Felipe Calderón envía condolencias a AMLO por el fallecimiento de su hermana

Mis condolencias al Presidente @lopezobrador_ por el fallecimiento de su hermana Candelaria Beatriz. Descanse en paz. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) November 18, 2020

El ex presidente(AMLO), por el fallecimiento de su hermana Candelaria López Obrador.A través de twitter, el ex mandatario hizo a un lado sus diferencias con AMLO y manifestó:Candelaria Beatriz López Obrador, hermana del actual presidente, falleció este miércoles 18 de noviembre a las 5: 30 horas , informaron fuentes presidenciales.Extraoficialmente, trascendió que, en su domicilio particular ubicado en el fraccionamiento Don Ventura,, de acuerdo con fuentes del gobierno.Cabe señalar que la última vez que fue vista en público fue el 3 de julio de 2018, dos días después de que AMLO obtuviera el triunfo en las elecciones presidenciales de ese año.