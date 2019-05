Felipe Calderón pide que soldados puedan defenderse

¡Es inaceptable! Tiene que revocarse la orden presidencial que impide a los soldados defenderse -incluso proveérseles inst no letales- y castigarse estos actos como lo que son: agresiones, lesiones, atentados contra la autoridad. ¡Los militares también tienen derechos humanos! https://t.co/xfVHXgfx3w — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 27 de mayo de 2019

El ex Presidente Felipe Calderón pidió permitir a los militares defenderse ante agresiones como la ocurrida el fin de semana en Michoacán.El panista comentó en redes sociales un video en el que se observa a militares que son retenidos por líderes de autodefensas en La Huacana, para presionar a sus mandos a regresar las armas de alto poder que les decomisaron en un operativo."¡Es inaceptable! Tiene que revocarse la orden presidencial que impide a los soldados defenderse -incluso proveérseles inst no letales-", comentó el ex Mandatario."Y castigarse estos actos como lo que son: agresiones, lesiones, atentados contra la autoridad. ¡Los militares también tienen derechos humanos!"Ayer, también en Michoacán, un comando del Cártel Jalisco Nueva Generación tomó el control de las calles de Zamora, a bordo de decenas de camionetas rotuladas con sus iniciales.Ahí mataron a cuatro policías municipales y dispararon contra la casa del Secretario del Ayuntamiento y contra el Hospital Regional.