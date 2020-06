Felipe de Edimburgo quiere celebrar sus 99 años ‘sin alboroto’

Escuchar Nota

Pese a su avanzada edad,goza actualmente de buena salud, tras darle un pequeño susto a sus allegados antes de Navidad"Una celebración tranquila" es lo que, según fuentes de la realeza, ha pedido el príncipe Felipe para festejar su 99 cumpleaños el próximo miércoles 10 de junio. En todo caso, no podría ser de otra manera, ya que se encuentra confinado junto a su esposa ladesde antes de Semana Santa, cuando fueron trasladados hasta allí al inicio de la crisis delhace tres años y desde entonces ha mantenido un perfil bajo, pasando la mayor parte del tiempo en Wood Farm, en la residencia campestre de Sandringham, y el verano en elEse mismo perfil es el que quiere mantener en su cumpleaños, donde las fuentes del Palacio han informado que disfrutará de un almuerzo con la monarca y recibirá llamadas de sus seres queridos, pero nada más. Además, aclararon que la celebración habría sido igual si el país, y el mundo entero, no estuvieran sufriendo por la pandemia., el duque de Edimburgo es un hombre más bien serio y taciturno: "Como saben, no le gusta el alboroto", así que no había ninguna fiesta planificada. Las videollamadas más importantes serán las de los miembros senior de los Windsor: su hijo el Príncipe Carlos, que está en su residencia de Escocia, así como de los duques dePese a su avanzada edad,, tras darle un pequeño susto a sus allegados antes de Navidad, cuando estuvo hospitalizado varios días. En declaraciones a " The Daily Mail ", su prima y amiga Myra Butter, de 95 años, y con quien comparte al zar Nicolás I de Rusia como tatarabuelo, afirmó que el duque "tiene una mente increíblemente activa" y que es "un gran lector". Lady Butter considera que su sed de conocimiento tiene sin duda alguna relación "con su larga y saludable vida". "Él es un enigma", afirmó, y detalló que "todavía pinta, ve a sus caballos y se mantiene al tanto de todo en las noticias"., compartiendo con el duque la famosa tarta de chocolate que pide todos los años y acompañada del poco personal de servicio que está pasando la cuarentena con ambos, que están siendo especialmente cuidados, ya que por su edad hay más posibilidades de que enfermen gravemente enPero: uno en privado en la fecha de su nacimiento, y el oficial el segundo sábado de junio, para el cual se reserva toda la pompa nacional, que incluye el espectacular desfile militar Trooping the color frente al Palacio de Buckingham, que este año fue cancelado debido a la pandemia. "De acuerdo con el consejo delno se llevará a cabo en su forma tradicional", rezaba un comunicado hecho público hace unas semanas. No obstante, un portavoz de Buckingham confirmó a la prensa que el próximo 13 de junio "habrá una pequeña y breve ceremonia militar en el Castillo de Windsor para conmemorar el cumpleaños oficial de la Reina", en la que la