Felipe Silva asegura que Karla Panini planea fugarse con las hijas de Karla Luna

"Hay un llamado para las autoridades y para la familia de Karla Luna porque Américo me hizo entrever en la llamada que podrían irse del país, irse a Estados Unidos y no saber más de chismes', señaló.

"Américo me lo dijo: si tú quieres seguir hablando, habla, pasa esta pandemia y nos vamos a Estados Unidos un par de años sabáticos, al final de cuentas tengo para vivir el resto de mi vida.... Quiero que las niñas puedan ver a sus dos familias, aparte el daño no se lo hacen a los abuelos, no se lo hace Américo, Karla Panini, el daño es para dos niñas menores de edad', explicó el empresario .



"Está a tiempo la familia de Karla Luna de actuar con dureza y con firmeza para que no permitan que sustraigan a las niñas y se las lleven a otra ciudad o a otro país', añadió.



.- Tras las declaraciones de la conductora Fabiola Martínez de que fue amante del esposo de, ahora ha surgido un nuevo escándalo alrededor de la ex comediante.Hay que recordar quetraicionó a Karla Luna, su mejor amiga, en reiteradas ocasiones: la estafó, arruinó su matrimonio, aconsejó a su esposo para que la dejara, fue la amante de su esposo, se burló de ella en reiteradas ocasiones y se casó conAdemás, según la familia de, una vez que ella perdió la batalla contra el cáncer,se quedó con las hijas de ella (traicionándola una vez más) y finalmente quiso limpiar su imagen, tratando de hacer pasar a Luna como una mentirosa, cuando ella ya no estaba aquí para defenderse.Todas estas traiciones están documentadas pero una nueva traición podría concretarse muy pronto, puesPese a que sus abuelos maternos denunciaron que no han podido ver a sus nietas, esto no parece importarle ni a, ni a, ya que pasando la contingencia planean irse a vivir ay no volver.Así lo dio a conocerdurante una entrevista con un programa de espectáculos:De igual forma el empresario hizo declaraciones muy fuertes sobreque la familia depodrían usar a su favor.