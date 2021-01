Félix Doubront deja Saraperos para enrolarse en Taiwán

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El diestro venezolano Félix Doubront se vaticina como la primera baja sensible de los Saraperos de Saltillo de cara a la campaña 2021 de la Liga Mexicana de Beisbol, luego de firmar un compromiso con los Uni-Lions de la Liga Profesional de Beisbol de Taiwán.



Fue el pasado 6 de enero cuando los Leones de Uni President Seven Eleven, anunciaron la firma del pelotero de 33 años de edad, quien reportaría en febrero próximo para la temporada 2021 de la CPBL, no sin antes pasar 21 días de cuarentena como medida precautoria ante la pandemia por COVID-19.



Según el portal CPBL Stats, en el 2019 el equipo taiwanés estuvo a punto de firmar al ex ligamayorista, sin embargo, no pudo llegar a un acuerdo con la directiva del Sarape; el venezolano ha manifestado en múltiples ocasiones su interés por jugar en la CPBL.



Félix Doubront arribó a los Saraperos de Saltillo el pasado 14 de mayo del 2019, luego de ser liberado de los Pericos de Puebla, y se convirtió en un as de la rotación abridora del Sarape con marca de 7-3 y 3.84 de efectividad en 17 aperturas de temporada regular, donde recetó 95 chocolates en 103.0 innings de labor.



No es la primera ocasión que el zurdo venezolano milita en el beisbol oriental, ya que en el 2018 vistió la casaca de los Gigantes Lotte de Busan, en la Liga de Corea del Sur, donde registró marca de 6-9 en 25 apariciones como abridor y 4.92 de porcentaje de carreras limpias admitidas.



El ganador de la Serie Mundial con los Medias Rojas de Boston viene de arrojar números positivos en su debut dentro de la Liga Mexicana del Pacífico con los Mayos de Navojoa donde tuvo récord de 4-2 y 2.15 de efectividad, posteriormente emigró a los Navegantes de Magallanes de su natal Venezuela, donde tuvo faja de 0-3 en seis apariciones.



La temporada 2021 de la Liga Mexicana de Beisbol comienza, si la pandemia lo permite, el próximo 20 de mayo, y los Saraperos de Saltillo tratarán de suplir la salida de Félix Doubront, aunque en este momento es prematuro anunciar movimientos ante los cambios que se vaticinan tanto en Grandes Ligas como en Ligas Menores con la liberación de múltiples jugadores ante la crisis económica derivada de la pandemia.