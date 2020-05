¡Feliz aniversario Bob Esponja! a 21 años de su estreno

Escuchar Nota

La serie estadounidense de dibujos animados, diseñada por el creadorEl personaje, mejor conocido como, fue hecho por primera vez en 1984, cuando Stephen estudiaba para biólogo marino en el Instituto Oceánico del Condado de Orange, en la época que también creó el cómic La zona litoral, en el que diseñó personajes marinos con aspecto humano, lo que le inspiró para crear a todos los personajes de la famosa caricatura.Años más tarde, Hillenburg abandonó su carrera como biólogo para dedicarse a la animación, comenzó a dibujar más bocetos de la vida marina antropomórfica y estudió en el Instituto de las Artes de California, pero le ofrecieron trabajo en una serie televisiva de Nickelodeon, que fue su entrada para más tarde presentar al director del canal, a Bob Esponja y todo el concepto de la caricatura, que de inmediato fue aceptada.La serie gira en torno a una esponja amarilla con vida, que vive en una piña en el fondo del océano y trabaja en el restaurante El crustáceo cascarudo, donde atraviesa por diferentes aventuras junto a sus amigos:, mientras luchan contra, quien planea robar la receta secreta de las cangreburger, platillo especial del restaurante en el que "Bob" es cocinero., pero empezó a ganar popularidad un año después y, incluso llegó a emitirse en las cadenas de televisión MTV y Spike TV.Con el nuevo siglo, Bob Esponja fue acusado entre la comunidad cristiana estadounidense de promover la homosexualidad; sin embargo, pese a que su creador afirmó a los medios de comunicación que sus personajes son “casi asexuales y no tienen nada que ver con eso”, la comunidad LGBT adoptó al personaje como un icono represenstivo de su colectividad, debido a la relación que mantiene con "Patricio Estrella" y sus características físicas.tuvieron apariciones especiales durante algunos capítulos emblemáticos de la serie televisiva, pues su música forma parte de la banda sonora de la caricatura.Bob Esponja: Un héroe fuera del agua, Bob Esponja: La película y Bob Esponja: Al Rescate, la caricatura fue nominada a más de 50 concursos que premian a los mejores programas de la televisión, de los que ganó al rededor de 31, como los Golden Reel Award y los Kids' Choice Awards, en diferentes partes del mundo.Además, la producción continúa con el festejo del cumpleaños 20 de "Bob Esponja", que celebran desde finales de 2019, por lo que lanzaron recientemente Sponge master, un nuevo juego digital que invita a la audiencia a participar mediante sus dispositivos e interactuar con la programación al aire del canal, a través de trivias de los momentos icónicos del episodio.Nickelodeon también estrenó nuevos capítulos como La vieja carnada de Plankton, que habla sobre el lugar donde "Plankton" suele esconder su carnada, pero está demasiado lleno y no puede tirarla en ningún otro lugar, entonces se le ocurre engañar a "Bob Esponja", le dice que la carnada es un regalo para él y "Bob" deberá ocultarlo en algún lugar de la ciudad, según explica un comunicado dirigido a los medios de comunicación.De igual manera La cabaña en las algas, el capítulo trata sobre las amigas de Perlita, quienes la llevan a una cabaña para divertirse durante el fin de semana con su novatada, pero ella se adelanta y las sorprende. Asimismo Ansias, que gira en torno a al más grande secreto de "Don Cangrejo" y "Bob" busca descubrir cuál es para poder ayudarlo, también se lanzó Clima tormentoso, Cuidado con la brecha, La burbuja sucia regresa y Rompiéndolo todo.La serie ha prevalecido a lo largo de los años posicionándose como la favorita de muchos, es por eso que los memes sobre la esponja amarilla y sus amigos no han faltado, aquí te dejamos algunos.