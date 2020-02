Feminicidas de Fátima: Giovana había denunciado a Mario, intentó quemarla 3 veces

Escuchar Nota



Hubo ocasiones que él quiso quemar a mi hija (Giovana). En una ocasión le roció gasolina para quemarla. Otra [ocasión] le roció perfume para quemarla; incluso estaban presentes mis nietos. Mi nieto me comentó también. A pesar de que tiene 7 años, me dijo ‘Abuelita, mi papito quería quemar a mi mamá: le roció gasolina y le quería prender con un encendedor. Y yo grité y le dije que no lo hiciera’. La tercera quiso hacer lo mismo y los vecinos se la quitaron”, explicó Marcelina.

Madre de Giovana “N” aseguró que su hija interpuso una demanda contra Mario “N” por violencia familiar pero las autoridades no la apoyaron ni dieron seguimiento. Desconoce el paradero de sus nietos.#TelediarioEnEl6 con @azucenau y @janupi | #EnDirecto https://t.co/VqUPqVxLBf pic.twitter.com/nps9xOTh6V — Telediario Mx (@telediario) February 20, 2020

La mamá de Gladis Giovana aseguró que Giovana incluso pensó en matar a Mario. "Ya no aguanto más", le habría dicho la joven de 27 (o 28) años. Y, aunque intentó escapar del hombre, él la buscó y la encontró "y fue peor". Por otro lado, la mamá de Gladis Giovana aseguró que la mujer denunció a Mario, mas las autoridades no hicieron nada. "Se puso una demanda también para que hubiera apoyo de alguien más y parece que no hubo escuchamiento [sic] por parte de la autoridad. Ella puso la demanda", puntualizó Marcelina. Con información de Grupo Fórmula y TeleDiario.