Feminicidio, crimen de lesa humanidad: activistas

En México el feminicidio es un crimen de lesa humanidad, pues se registran 10 diarios, son sistemáticos y repetitivos, por lo que para revertir la situación se necesita capacitar a los funcionarios públicos y cumplir las recomendaciones de Naciones Unidas, aseguraron activistas defensoras de los derechos de la mujer.Grisel Pérez Rivera, de la asociación La cabaña de la sabiduría, expuso que estos crímenes de Estado se pueden prevenir con capacitación de los servidores públicos. "El Estado somos todos", autoridades y ciudadanos participativos, y "el "primer acto de corrupción es la falta de capacitación".Mientras los servidores públicos no estén capacitados en perspectiva de género, en debida diligencia y en una investigación con técnicas y métodos científicos no se salvaguardan los derechos humanos ni de las víctimas ni de los húerfanos que dejan estos crímenes de Estado, dijo en el marco del Segundo Foro Nacional de Víctimas de Lesa Humanidad.“No podemos erradicar la corrupción ni la impunidad si primero no atacamos la desigualdad de género, donde el feminicidio representa su peor expresión, al registrarse 10 mujeres asesinadas al día, lo que marca una tendencia para ser considerada una emergencia nacional”, advirtió.Recordó que México tiene recomendaciones urgentes de Naciones Unidas como la de codificar un Código Penal único; despenalizar el aborto, crear refugios para la discriminación cruzada, tipificar el feminicidio a nivel nacional y homologar las leyes generales de Víctimas; de Acceso a las Mujeres a una Vida libre de Violencia; para la Igualdad para Mujeres y Hombres.Asimismo, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, de Desaparición por cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.Al respecto, Gabriela Amores, experta en perspectiva de género, declaró que el Estado es responsable de las muertes de las mujeres al ser omiso y corrupto, porque simplemente no está atacando de fondo esta situación de emergencia, en la que 80 por ciento de los feminicidios es causado por el esposo o el novio.La violencia familiar está en número rojos en México, y que no se ha visibilizado. El artículo 20 Constitucional reconocen los derechos de la víctima, pero a las autoridades les cuesta mucho reconocerlos, cuestionó la activista.Amores aseguró que sólo basta pararse a los juzgados familiares y las fiscalías para ver cuántas mujeres son violentadas por funcionarios públicos que carecen de perspectiva de género.