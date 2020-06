Feminicidio en Latinoamérica: Documentales que retratan la epidemia machista

Escuchar Nota

Cada 30 horas (Argentina, 2016)

Nosotras (México, 2019)

Feminicido en América Latina (DW, 2018)

Feminicidio S.A (RTVE, 2011)

Femicidio: un caso, múltiples luchas (Argentina, 2019)

141: un grito de justicia (Ecuador, 2016)

En el año 2014 la Real Academia de la Lengua Española incorporó en el diccionario el término. Sin embargo, desde mucho antes de darle un nombre a este tipo de asesinatos ya nos era común encontrar a diario noticias que comunicaban que el cuerpo de una mujer fue hallado con signos de violencia sexual y tortura.De acuerdo con un reporte publicado en 2019 por el, El Salvador, Honduras, Bolivia, Guatemala y República Dominicana son los países que más feminicidios presentan por cada 100 mil habitantes.ocupa el puesto 19 de este ranking en el que solo se incluyen los 20 países de sur y centro América. Sin embargo el feminicidio no es un tema ajeno.El portal periodístico Cero Setenta, por ejemplo, afirma quepor su condición de ser mujeres.A lo largo de todo el continente, desde expresiones de micromachismos hasta intentos de feminicidio, de las sobrevivientes, de las familias de las víctimas y de las compañeras de lucha que a través de todos los medios posibles han querido poner un foco sobre esta problemática que mata a 3 mil 529 mujeres en todo el continente (según cifras del CEPAL en 2018) y que juntas claman que vivas nos queremos, que nos falta una, que si tocan a una nos tocan a todas.El formato documental es herramienta paraen los diferentes países de Latinoamérica.Esta es una selección deque tratan específicamente sobre losEn Argentina, cada 30 horas una mujer es víctima de violencia de género. Esta cifra salió de un estudio realizado en 2013 y siete años después se mantiene. En 2016 la cineastapublicó el documental que lleva como nombre esta cifra.En ‘Cada 30 horas’Si las cifras de Argentina impresionan, las de México aterran, dondey según cifras oficiales seis de cada diez mujeres ha sufrido de alguna expresión de violencia de género. En Nosotras, la documentalistaexpone diferentes de niveles de violencia, desde micromachismos hasta feminicidios, que están fuertemente arraigados en la cultura mexicana.La realizadora audiovisualviajó a Bolivia, Perú y Ecuador para narrar, a través de la historia de, cómo la violencia de género en Latinoamérica pareciera no entender de fronteras.Los tres casos que presenta el documental tienen elementos similares, a pesar de ocurrir en países diferentes. Hace también una crítica al, y muestra cómo las sobrevivientes y las familias de las víctimas se han dedicado a buscar justicia.Esta producción de la cadena española viaja a, país en el queEn este documental tambiény hacer una diferencia en un país en el que la violencia ha sido durante décadas el pan de cada día.Else entretejen en esta narrativa guatemalteca.Puede ver el documental de 40 minutos en la página de RTVE Este documental nos devuelve a Argentina donde, como se menciona más adelante, una mujer es asesinada cada 30 horas. Femicidio: un caso, múltiples luchas es un largo documental queEste documental fue su trabajo de grado de la facultad, y contó con el apoyo dely ha recorrido un pequeño circuito de festivales en Guatemala, Estados Unidos y Europa.El documental no está disponible para ver en ninguna plataforma, sin embargo a través de su perfil en las redes sociales su directora comparte las fechas y canales por donde es transmitido. También comparte entrevistas y contenido adicional sobre el documental.Este documental es el trabajo de grado de un grupo de estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de Litoral en Guayaquil.A pesar de la calidad amateur, el documental recolecta material de archivo que da una idea del, integrando entrevistas, testimonios de sobrevivientes, material de archivo de canales de noticias locales y explicaciones de expertos que durante años han trabajado el tema de la violencia machista en el país, informó El Observador