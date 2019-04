Feminicidios aumentaron 105% en 4 años

Los feminicidios aumentaron 105% en los últimos 4 años en el país, pero incluso el porcentaje es mayor, dado que no todos los feminicidios son clasificados como tales, lo que disfraza las estadísticas de la realidad.Así lo consideró Silvia Guadalupe Garza Galván, diputada federal, al indicar que es necesario comprender lo que significa un feminicidio, que no puede clasificarse como delito culposo o doloso.“El feminicidio es la muerte de una mujer de forma violenta por cuestiones de género, y esto es lo que no queremos para el país, para nuestro estado, así que hemos convocado las diputadas federales de Acción Nacional, en conjunto con nuestras diputadas locales, a foros, a recorrer el país para construir la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Delito de Feminicidio, un delito lacerante que nos está dañando a todos”.“Lo que falta es homologar el tipo penal y las sanciones, por eso la queremos hacer generar porque si comparas nuestro Código Penal de Coahuila con el de Chihuahua, Quintana Roo o Veracruz es muy diferente”.Añadió que, si bien es cierto las mujeres han avanzado políticamente, en los hechos no se ha podido frenar o bajar la violencia que sufren, ya sea física, sexual, emocional, patrimonial y laboral, por ejemplo.Garza Galván encabezó el Foro Regional “Hacia una Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Delito de Feminicidio”, realizado en el Congreso del Estado.Se instalaron cuatro mesas de trabajo: Prevención; Procuración, Investigación y Persecución; Atención a Víctimas Indirectas, y Mecanismos para la Rendición de Cuentas y Acceso a la Información.La iniciativa de Ley General, impulsada por diputadas federales del PAN, contemplará protocolos a seguir para esclarecer los hechos, la protección del inocente y la reparación del daño causado por el agresor.Los planteamientos presentados en el Foro Regional se remitirán al Congreso de la Unión para su análisis e incorporación, de ser el caso, a la iniciativa de ley.