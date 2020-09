Feminicidios, entre el foco público y lo cotidiano

Escuchar Nota

Mmmm no. En los últimos días? Del 20 al 26 de septiembre han sido ASESINADAS 63 mujeres. #TodasDuelen. Dejen de invisibilizarlas. https://t.co/aqMM6u7Zx7 — FridaGuerrera #NiUnaMás (@Fridaguerrera) September 27, 2020

#Saltillo: La mañana de este lunes fue presentado ante la Fiscalía, José 'N' presunto feminicida de Alondra Elizabethhttps://t.co/pO17uHWupi — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) September 28, 2020

Estos nombres se repitieron una y otra vez este fin de semana en publicaciones de redes sociales en las que se exigíaen diferentes puntos del país en un lapso de una semana.Apenas seis meses después de que se registraron-la marcha feminista del 8 de marzo y el paro laboral de mujeres el 9 de marzo-,Sin embargo, estos actos de violencia no disminuyeron en ningún momento del año, eLa activista por los derechos de las mujeresseñaló esté finde semana en su perfil de Twitter que pese a que en los últimos días han trascendido en medios de comunicación diversos feminicidios,, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.El, seguido de Veracruz con 63 y la Ciudad de México con 51 y no hay ningún estado que no haya registrado al menos una víctima de este crimen.En el caso del homicidio doloso,, seguido de Chihuahua con 186 y el Estado de México con 171.En tanto que se registraron 37 mil 988 lesiones dolosas a mujeres. El Estado de México encabeza estas denuncias con 9 mil 122; seguido Guanajuato con donde se registraron 3 mil 346 y Michoacán con 2 mil 688.Cabe destacar que las cifras del secretariado se extraen de la información registrada en las carpetas de investigación iniciadas en los Ministerios Públicos y las procuradurías y fiscalías generales de las 32 entidades federativas son las encargadas de proporcionarlas.La(CEDAW por sus siglas en inglés), define que “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.El asesinato de, una profesora de primaria originaria de Morelia de 21 años, fue reportado el pasado 25 de septiembre luego de que sus familiares llevaron a cabo labores de búsqueda por cuatro días.para exigir a la Fiscalía Estatal llevar a cabo una investigación expedita de este crimen, ademán han señalado aLa tarde del sábado autoridades deencontraron el cuerpo dede 20 años que murió por estrangulamiento, misma a la queEl pasado 25 de septiembre medios locales de Comitán,informaron delTambién el 25 de septiembre pero en Tequisquiapan,, se informo del asesinato dequien fue detenido por elementos de la policía municipal.